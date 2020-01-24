جينيفر أنيستون تفاجئ عشاق مسلسل Friends.. ومعجبة تفضل "روس غيلر"!

مرَّ أكثر من 25 عامًا على العرض الأول من مسلسل الكوميدي الأشهر Friends، ولا يزال أثره واضحًا بين المعجبين والمشاهدين، لذلك قرر أحد أبطال المسلسل مفاجأة المعجبين.

خططَّت الممثلة الأمريكية "جينيفر أنيستون"، التي أدَّت شخصية "ريتشيل"، مفاجأة المعجبين وذلك خلال حلولها في برنامج The Ellen Show لتحل محل مقدمة البرامج "إيلين دي جينريس"، وهناك خطر في بالها فكرة العودة من جديد إلى موقع تصوير المسلسل.

استعدت "أنيستون" لمنح المحبين ذكرى لن ينسوها على الإطلاق وذلك خلال جولة لها في استديوهات Warner Bros بولاية كاليفورنيا، وهناك تواجد في موقع تصوير مسلسل "Friends" الذي لا يزال يحتوي على ذات الديكورات.

واختبأت الممثلة العالمية خلف الأريكة لتقفز فجأة أمام الجالسين، ويمكننا ملاحظة الصدمة الكبيرة التي علَّت وجوههم لرؤية نجمتهم المفضلة.

وفي إحدى اللقطات، تجلس أربع فتيات على الأريكة، وحينما سالها المصور حول أي من شخصيات المسلسل تفضل أكثر، أجابت إحداهن "روس"، لتقفز "أنيستون"" أمامها وتقول بصوت عالٍ: "ماذا، روس؟؟!""

ولا يزال موقع التصوير موجودًا على حاله كجزء من جولة الاستوديو الدائمة في Warner Brothers، حيث يمكن للضيوف الجلوس على الأريكة والتقاط الصور.