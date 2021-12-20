جينيفر لوبيز تتراجع وبين افليك ينتقد.. بعد تصريحات الأخير حول زواجه السابق

كشف النجم بين أفليك خلال مقابلة له عن الأسباب التي دفعت به إلى الادمان وزواجه الفاشل من جينيفر غارنر وشعوره بعدم السعادة.

جينيفر لوبيز تنفي استيائها من تصريحات بين الأخيرة

كشفت النجمة "جينيفر لوبيز" خلال وقت سابق عن استياها الكبير من تصريحات حبيبها حول زواجه السابق واتهامه لزوجته السابقة جينيفر غارنر بانها هي من دفعته الى ادمان الكحول.

ولكن أعلنت جينيفر لوبيز بأنها تنفي اشاعات شعورها بالاستياء اتجاه هذا الشيء وأكّدت في تصريحها بأن هذه الاشاعات غير صحيحة أبداً فقالت: "هذه القصة ليست صحيحة تماماً وهذا الشيء لا أشعر فيه أبداً".

وأكدّت جينيفر بأنها تدعم بين أفليك وتكن له الاحترام الكبير وأن أي اشاعات حول غضبها أو استيائه منه بسبب تصريحاته ليست صحيحة أبداً.

بين أفليك يوضّح سوء التفاهم وينتقد الاعلام

كشف النجم "بين أفليك" بأن الصحافة ركزّت على تصريحاته حول حياته مع أطفاله وزوجته السابقة خلال مقابلته مع جيمي كيميل وأخرجته بطريقة سيئة.

واضاف بين أنه كان يحاول التعبير عن مدى الاحترام بينه وبين زوجته السابقة بعد لاانفصال وعن اهتما كل واحد بالأطفال ولكن بدلاً من ذلك أظهرته الصحافة بانه الرجل السيء وبلا إحساس.

وانتقد بين الصحافة على تغطيتها الاعلامية بهذه الطريقة السيئة حيث أكّد بانه كان نقاش واسع وصريح حول الحب والأبوّة والشهرة والادمان.