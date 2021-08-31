بعد 7 سنوات من ابتعاده عنها.. بين افليك يعود للمقامرة من جديد في لاس فيغاس برفقة والدة جينيفر لوبيز!

يشارك النجم بين أفليك في إعلان ترويجي جديد لفيلم للمراهنات الرياضية في نادي the Wynn في لاس فيغاس وذلك جنباً إلى جنب مع ميلفن جريج وشاق.

ويسخر النجم البالغ من العمر 49 عاماً من هوايته المربحة وذلك أثناء سيره في الكازينو أمام زملائه المقامرون بمافي ذلك والدة حبيبته جينيفر لوبيز "غوالالوبي لوبيز".

ويبدأ مقطع الفيديو الذي أخرجه أفليك مع النجم ميلفن جريج وهما في المقد الخلفي للسيارة بينما يتوجهان للاس فيغاس ويطلب افليك من السائق التوقف للحصول على بعض النصائح حول المراهنة على بعض الألعاب.

وعند وصوله إلى صالة القمار يرى وجهاً مألوفاً وهي والدة صديقته جينيفر لوبيز ليقول لها: "هيا لوبي يمكنك ان تفعلي هذا الشيء يافتاة".

ويتمتع بين أفليك بتاريخ كبير في الرهانات حيث تم رصده في العديد من الأوقات في هذا الصيف حتى الساعة الثالثة صباحا على طاولات لاقمار أثناء تواجده في لاس فيغاس لغخارج الفيلم الجديد.

ويعد بين من عشّاق المقامرة منذ فترة طويلة وكان جيداً في اللعب لدرجة أنه تم اتهامه بعد البطاقات وتم حظره من اللعب لاعتباره يغش في اللعب.

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