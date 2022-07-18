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جيني كيم تتصدر الانترنت بعد مشاركتها في The Idol مع ابنة جوني ديب وذا ويكند

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 18 تمّوز / يوليو 2022 - 06:57
جيني كيم وليلي روز وذا ويكند
جيني كيم وليلي روز وذا ويكند

تصدّر اسم النجمة الكورية الشهيرة "جيني كيم" وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت في المقطع الدعائي للمسلسل الشهير المنتظر The Idol.

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وكانت هناك شائعات حول تعاون ما بين مغنية فرقة "بلاك بينك" وابنة جوني ديب، وتأكّد هذا التعاون بعد ظهورها في المقطع الدعائي للمسلسل الشهير وسط تفاعل الجمهور بشكل كبير.

جيني كيم وليلي روز ديب وذا ويكند أبطال المسلسل

أنتجت شبكة HBO مسلسل The Idol وهو من بطولة وكتابة كل من ذا ويكند وليلي روز ديب، حيث ستشارك في البطولة أيضاً النجمة الكورية الشهيرة جيني كيم.

وكانت جيني كيم قد شوهدت قبل عدة أيام وهي مسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت شائعات حول مشاركتها في المسلسل ولكن وكالة YG Entertainment لم تردّ على هذه الشائعات إلى حين صدور المقطع الدعائي الخاص بالمسلسل.

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وأثار هذا الخبر حماس الجمهور بشكل كبير في جميع أنحاء العالم خاصة بعد مشاركة جيني كيم في المسلسل حيث إنها ستكون لها التجربة الأولى في التمثيل وهم متحمسين لرؤيتها على الشاشة.

نبذة عن مسلسل The Idol

يدور مسلسل The Idol  في إطار درامي وهو من بطولة جيني كيم وليلي روز ديب وذا ويكند وتروي سيفان وغيرهم وسيعرض المسلسل على شبكة HBO.

وتدور قصته حول نجمة بوب تقع في غرام صاحب مطعم لديه خلفية في الموسيقى، بالإضافة إلى أنه سيكون زعيم طائفة سريّة، ويتكوّن المسلسل من ستة حلقات.

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