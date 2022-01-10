مفاجأة جديدة في ألبوم ذا ويكند الجديد تتعلّق بـ جيم كاري

أصدر النجم ذا ويكند ألبومه الجديد Dawn FM، وعلى الفور تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات فقط من طرح الالبوم الذي يحتوى على العديد من المفاجآت.

مفاجأة جديدة في ألبوم Dawn FM

كانت المفاجأة الجديدة الي تصدّرت عناوين الأخبار منذ إصدار الألبوم هي مشاركة النجم الشهير جيم كاري بالصوت فقط في إحدى كليبات الأغاني التابعة لالبوم ذا ويكند الجديد.

وظهر ذا ويكند في الإعلان التشويقي الخاص بالألبوم وهو داخل المحطة الإذاعية بينما كان يستمع إلى صوت جيم كاري وهو يقدّم إحدى االفقرات.

صورة غلاف الألبوم مثيرة للجدل

أثارت صورة الغلاف الخاصة بالالبوم الجديد جدلاً كبيراً حيث ظهر ذا ويكند على بوستر الألبوم وهو أكبر سناً وكأنه يبلغ من العمر 70 عاماً.

وتفاعل الجمهور مع الصورة خاصة بعد تصريحات ذا ويكند بان هدف الصورة هو ايصال رسالة بأن المظهر ليس مهماً بل المحتوى هو المهم.

أغنية في الألبوم مثيرة للجدل

أثارت أغنية I Heard You're Married جدلاً واسعاً حيث أكّد المتابعون بأن كلمات الأغنية موجهّة إلى نجمة مشهورة ومتزوجة وهي ما يعتقد بانها النجمة "آريانا غراندي".