حبيبة إنريكي إغليسياس تكشف زواجهما سرًا بعد 18 عامًا على علاقتهما.. إليك الدليل!

انتشرت شائعات تُفيد زواج لاعبة التنس "آنا كورنيكوفا" من حبيبها المغني الإسباني العالمي "إنريكي إغليسياس" سراً بعد مرور 18 عامًا على علاقتهما العاطفية.

أصبحت المدونات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مكانًا مًزدحمًا بأسرار النجوم، ويومياتهم، ومخططاتهم المستقبلية، فهم دائمًا ما يشاركون متابعيهم بكل ما هو جديد وإن كان تلميحًا، وهذا ما جرى مع "آنا كورنيكوفا".

لاحظ متابعو لاعبة التنس إضافتها اسم عائلة زوجها "إغليسياس" إلى اسمها في خانة التعريف على موقع "إنستغرام"، وهو تلميح ضمني يشير إلى زواجها سرًا وارتباطها رسميًا بالنجم العالمي، ما أثار موجة من التهاني التي انهالت على حسابها الخاص، على الرغم من أن النجم أشار في العديد من المقابلات أنه لا يفكر بالزواج موضحًا أن ذلك لا يضيف شيئًا لعلاقتهما، وخاصة وأن والديه مُطلقان.

وفي الوقت نفسه، شارك "إنريكي"(44 عامًا) متابعيه عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو لطيف له برفقة طفليه التوأم الذين كانا يحاولان فحص بنيته الجسدية ودغدغته.

يذكر أن المغني الشهير أعلن علاقته رسميًا بحبيبته الشقراء الروسية عام 2001، حيث التقيا في موقع تصوير أغنيته المصورة " Escape "، لكن تخللت علاقتهما العديد من المشاكل والشائعات الكاذبة من بينها انفصالهما ومثلية "إنريكي"، إلّا أنهما قررا الاستقرار ودحظ الشائعات عبر استقرارها في عقارهما الفاخر بميامي بعد ولادة طفلهما التوأم.

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