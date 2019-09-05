حبيب كلوي كارداشيان السابق يحاول استرجاعها بنصف مليون دولار!

انفصلت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" عن حبيبها السابق لاعب كرة السلة "تريستان تومسون" في وقت سابق من هذا العام، بعد إقدامه على خيانتها مع عدة نساء قبل موعد ولادة طفلتهما "ترو" ورغم مسامحتها إياه، إلا أنه أقدم على خيانتها مع صديقة العائلة "جوردن وودز"، فكانت هذه هي الضربة القاضية.

ومن الواضح أن "تريستان تومسون"، البالغ من العمر 28 عامًا، يرغب في إصلاح الأمور والفوز بقلب حبيبته من جديد، لذلك قرر ابتياع سيارة فاخرة من طراز "بورش" بقيمة نصف مليون دولار كهدية لها، فكما يبدو أنه أخذ بنصيحة النجم الكندي "دريك".

وصرَّح مصدر لموقع "ديلي ميل" البريطاني أن "تريستان" و"دريك" صديقان مقربان، حيث يعتبره لاعب كرة السلة صوت المنطق ومصدر الحكمة، فقد أشار عليه بفعل المستحيل للفوز بقلبها من جديد.

وأفادت تقارير أن "كلوي" دَعَت والد طفلتها إلى منزلها للاستمتاع بوجبة مكسيكية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة عودة المياه إلى مجاريها، فهي تتعامل أيضًا مع خيبة أمل أخرى، حيث خرج زوجها السابق لاعب كرة السلة "لامار" للحديث عن علاقتهما في كتابه الجديد، متطرّقًا إلى حادثة خيانته لها وتعاطيه المخدرات.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها الثنائي مع بعضهما البعض بعد الانفصال، فقد دعت "كلوي" حبيبها السابق لعيد ميلاد طفلته "ترو"، والتقطت الصور إلى جانبه.