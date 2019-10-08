حفل غنائي يجمع ماريا كاري وحسين الجسمي في دبي.. إليك التاريخ!

قبل عدة أشهر، قدَّمت المغنية الأمريكية "ماريا كاري" عرضًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف، وهي الآن مُستعدة لتقديم عرض آخر في مدينة خليجية أخرى.

وفق ما نقله موقع "Gulf News"، ستشارك "ماريا كاري"، الحائزة على جائزة غرامي لخمس مرات، في حفل غنائي ضخم سَيقام في حديقة البرج بمدينة دبي بتاريخ 20 أكتوبر بمناسبة بداية العد التنازلي لإنطلاق معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يعتبر من أضخم معارض التسويق في العالم.





وسيشارك إلى جانب "كاري" في الحفل الغنائي المغني الإماراتي وسفير إكسبو 2020 "حسين الجسمي"، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة الهندية "شرادها كابور"، ومن المتوقع أن يحضر الحفل أكثر من 7500 شخص.

سيبدأ معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يندرج تحت منظر "ربط العقول، وخلق المستقبل"، بتاريح 20 أكتوبر 2020 وسيستمر حتى 10 أبريل 2021، كما ستشارك فيه 192 دولة، إذ من المتوقع أن يتوافد ملايين الزوار إلى دبي من جميع أنحاء العالم، كما سيضم أكثر من 60 عرضًا حيًا ومباشرًا يوميًا ونجوم من الصف الأول.

من جهة أخرى، لا تعتبر هذه المرة الأولى التي تقدم فيها "كاري" عرضًا غنائيًا في دبي، فقد أحيَّت حفلًا عام 2004 و2017.

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