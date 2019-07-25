خطيب جينيفر لوبيز يمنحها هدية بقيمة 120 ألف دولار في عيد ميلادها الـ50.. شاهد الصور!

أتمت النجمة الأمريكية "جينيفر لوبيز" عامها الـ50 يوم أمس الأربعاء الموافق 24 يوليو، ولهذه المناسبة قرر خطيبها لاعب البيسبول "أليكس رودريغوز" منحها هدية فاخرة تقدر بعشرات الآلاف.

أهدى "أليكس رودريغوز" حبيبته الحسناء سيارة رياضية فارهة من طراز بورش 911 GTS حمراء، ولم تتمكن "جينيفر لوبيز" من كبح حماستها لقيادة السيارة، فشوهدت خلف المقود إلى جانب خطيبها وخلفها يجلس مصور يحمل كاميرته لتوثيق هذه اللحظة المميزة.





وقد غلَّف "رودريغوز" السيارة، التي تبلغ تكلفتها 120,700 ألف دولار أمريكي، بشريطة ذهبية كبيرة زيَّنت المقدمة.

ونلاحظ أن أطفال الثنائي بدا عليهما الحماسة أيضًا، فقفزوا إلى السيارة للاستمتاع بتجربة جميلة في أرجاء الحي الهادئ.





وفي وقت سابق، نشر "أليكس رودريغوز" مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع "إنستغرام" يهنئ فيه "جي لو"، يمكننا سماعه يقول: "منذ أن كنا معًا، جعلتيني أشعر أن كل يوم هو عيد ميلادي، شكرًا لك على شغفك وطاقتك وإلهامك، ومساعيك اللامتناهية لتكون الأفضل في كل ما تفعله. "

وتابع: "أنت ببساطة أفضل شريك في الحياة، أحسن ابنة، أجمل أم، وأفضل فنانة.. نحن نحبك، معجبوك يحبونك، أطفالك يحبونك، وأنا أحبك. لنجعل عيد الميلاد هذا عيدًا مميزًا جدًا."

ستحتفل "جينيفر" بعيد ميلادها في حفلة غنائية ذات طراز ذهبي فخم في منزل المغنية الأمريكية "غلوريا إستيفان" في ميامي.