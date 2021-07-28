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دواين جونسون يتحدث عن رجوعه لحلبة مصارعة WWE.. وممثلة تعرض المساعدة

منشور 28 تمّوز / يوليو 2021 - 01:09
دواين جونسون
دواين جونسون

انتشرت شائعات تفيد أن نجم هوليوود والمصارع السابق دواين جونسون، الملقب بـ"ذا روك"،  سيعود لحلبة مصارعة WWE.

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وقرر دواين جونسون الخروج عن صمته والحديث عن الموضوع خلال لقاء لها له مع المذيع مات كوهين في برنامج ET إلى جانب زميلته في فيلم Jungle Cruise، الممثلة "إميلي بلانت"، فعندما طُلب منه التعليق على عودته المحتملة إلى WWE، قال جونسون: "لا يوجد شيء".

صاحت بلانت بصوت عالٍ وقالت ساخرًة: "سأكون أنا وهو".

أجاب جونسون: "نعم، سيكون فريق للأزواج".

ثم قالت بلانت ممازحةً: "سأكون أنا وهو، وستكون هناك معركة كبيرة".

وكان جون سينا​​، نجم WWE، قد تحدث في وقت سابق عن عودة "`ذا روك"، حيث قال: "دواين جونسون هو نجم في عالمه الخاص، لا يوجد أحد مثله."

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وتابع: "لن يكون هناك أي شخص مثله أبدًا، لكي يكون كريمًا بما يكفي للعودة إلى WWE، إنها ظاهرة ترفيه عالمية خاصة به، وهذا أمر رائع بالنسبة لـ WWE و "ذا روك".

في وقت سابق ، ادعى أندرو زاريان في بودكاست Mat Men Pro Wrestling أن المصارع الذي تحول إلى ممثل يخطط للعودة مقابل عرض سلسلة Survivor Series لهذا العام.

 

كلمات دالة:دواين جونسوننجوممشاهير هوليوودهوليوودمصارع

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