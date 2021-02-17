سرقة واحتيال وقتل.. دواين جونسون يكشف الجانب المظلم لديه قبل شهرته!

ينظر المعجبون إلى نجم السينما "دواين جونسون" على أنه الرجل القوي الذي يهزم الأشرار دائماً، انطلاقاً من كونه مصارع إلى أدواره القوية في أفلامه السينمائية.

ولكن أعدّ برنامج تلفزيوني جديد يكشف فيه عن الجانب الخارج عن القانون من حياة دواين جونسون قبل أن يجد الشهرة كمصارع The Rock.

وبالرغم من كونه النجم الأعلى أجراً في العالم لكنه نشأ في منزل فقير، فقال: "كانت حياتي معقدة بشكل كبير فوالدي روكي جونسون كان بطلاً لاتحاد المصارعة العالمية لكنه كان يكافح من أجل دفع ايجار البيت".

وبحلول الوقت الذي كان فيه مراهقاً كان دواين قد عاش في 13 ولاية مختلفة حيث كان ومازال والده لا يستطيع الحصول على الاموال ولذلك تحوّل دواين إلى السرقة.

واعترف النجم البالغ من العمر 48 عاماً أنه بدأ في الانحراف عن المسار الصحيح، فقال: "بدأت عملية اعتقالي بسبب القتال والسرقة وجميع ألأفعال الغبية التي لا ينبغي أن أفعلها"، وتابع: "كنا نستهدف السياح الأثرياء والملابس الراقية والمجوهرات ونبيعها".

وتوّجه دواين نحو بناء الأجسام على خطى والده ونجوم السينما بروس ويليس وسيلفستر ستالون وأرنولد شوارزنيجر، ولكنه كان لا يزال يواجه مشاكل.

وكان دواين قد قبض عليه ثماني أو تسع مرات عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً لارتكاب جرائم من بينها السرقة والاحتيال والقتال، حيث وصف نفسه بانه طفل يعاني من بعض مشاكل الغضب.

وفي النهاية اتجّه دواين نحو السينما وبناء الاجسام حيث بدأ بالمسرحية الهزلية ليبدأ بعد ذلك أدواره في أفلام الأكشين القوية ومنها الفيلم الشهير Fast And Furious.

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