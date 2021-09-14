ديبيكا بادكون تتغزل بزوجها أثناء نومه.. "منظري الصباحي"

التقطت الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون صورة لزوجها نجم بوليوود رانفير سينغ، الذي وصفته "بمنظرها الصباحي".

نشرت ديبيكا الصورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، حيث يبدو أن رانفير نائم وغطاء الرأس يخفي نصف وجهه، وعلَّقت: “منظري الصباحي”، وحصدت الصورة منذ نشرها على أكثر من 1.3 مليون إعجاب وآلاف التعليقات.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها ديبيكا بادكون ورانفير سينغ لحظات عاطفية لبعضهما البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يواصلان مشاركة التعليقات المحببة ورسائل الغرام والرومانسية أمام الملأ وجمهورهما.



وفي الآونة الأخيرة، شوهد الثنائي "ديفير" برفقة لاعب كرة الريشة بيفي سيندهو، حيث ذهب الثلاثي في ​​نزهة عشاء لطيفة.

يذكر أن رانفير وديبيكا سيستجمعان فيلم السيرة الذاتية الرياضية "83” لصانع الأفلام كبير خان، والذي يستند إلى أحداث فوز الهند في كأس العالم عام 1983 تحت قيادة كابيل ديف.