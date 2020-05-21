من وحي ديبيكا بادكون .. اتجاهات للمكياج تروج لها أيقونة بوليوود

تعتبر الممثلة الهندية ديبيكا بادكون واحدة من ايقونات الموضة والأزياء في بوليوود وطالما تطل على جمهورها بإطلالات ساحرة تخطف الأنظار فهي تعرف جيدًا ما يتناسب مع وجهها وبشرتها.

ونقلاً عن "موقع حلوة" فإن هناك اتجاهات معينة للمكياج دائمًا تروج لها بادكون وتعتبرها عنصرًا أساسيًا في أغلب إطلالاتها:

التحديد الكلاسيكي للعيون:

تفضل نجمة بوليوود ديبيكا بادكون في اغلب الاوقات إعتماد رسمة العيون الكلاسيكية المجنحة " رسمة عيون القطط "، والتي تعطي شكل بارز وجرئ للعيون.

الحواجب البنية:

دائمًا تعتمد ديبيكا بادكون الحواجب البنية من أجل إبراز جمال بشرتها ورقة عينينها.

التحديد السفلي للجفون:

تفضل بادكون التحديد الجرئ باللون الأسود القاتم ولكن ليس لعينيها بشكل كامل ففي بعض الإطلالات والمناسبات ظهرت بتحديد جرئ وسميك لخط الجفون السفلي.

العيون السموكي الحمراء:

من الشائع مكياج السموكي باللونين الابيض والاسود ولكن بادكون طبقت هذه الموضة بشكل مختلف فقد ظهرت بمكياج سموكي باللون الاحمر تناسب مع بشرتها وشكل وجهها.

الظل الوردي:

في احد حفلات الميت جالا اطلت الممثلة الهندية ديبيكا بادكون بظلال العيون الجرئية باللونين الوردي والارجواني الداكن وطبقت حمرة شفاة باللون النبيتي الغامق وبدت كأنها أميرة من اميرات ديزني.

المكياج الطبيعي:

ومن إتجاهات المكياج التي تظهر بها بادكون وتفضلها بشكل كبير هو المكياج الطبيعي ذو الألوان المقاربة للون البشرة حتى يبدو وجهها مشرقًا دون وضع العديد من الألوان ومساحيق التجميل.

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