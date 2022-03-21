ديميت أوزدمير تخفي خاتم زواجها.. وأوزهان كوتش لم يحدد تاريخ الزفاف

أثيرت شائعات خلال وقت سابق حول تقدّم المغني التركي اوزهان كوتش بطلب زواج من النجمة ديميت أوزدمير بعد علاقة دامت لمدة عامين تخللها عدة مشاكل.

وخلال مقابلة صحفية قام بها الثنائي أثناء تواجدها في حفل عيد ميلاد لأحد أصدقائهما، سألهم أحد الصحفيين حول استعداداتهم للزواج وحفل الزفاف.

فقال الصحفي: "متى حددتم تاريخ الزواج؟ وهل سيكون الزواج في تشيشما؟"، ليجيبه أوزهان بطريقة غاضبة وبسخرية: "نحن لم نحدد موعد الزفاف أبداً أما حول إذا ما سيكون في تشيشما أنتم قررتم ذلك فقولوا لنا متى سيكون الزفاف وأين حتى نتجهّز نحن لذلك".

أما ديميت أوزدمير فقد كانت تمسك بيد أوزهان بينما كانت تخفي يدها الأخرى فلم تستطع الكاميرات رصد خاتم الزفاف، وعند سؤالها عن الخاتم قالت: "انظروا أنا أخفي يدي لكي لا ترون خاتم الزفاف لذلك تصبحون على خير".

نبذة عن علاقة ديميت اوزدمير واوزهان كوتش

كانت النجمة التركية على علاقة بأوزهان كوتش قبل عامين حيث كانت تنشر العديد من الصور الرومانسية لهام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن قبل التقدّم للزواج انفصل الثنائي بشكل مفاجىء ودون ان يتم معرفة الأسباب ولكن ما لبث أن عادا لبعضهما البعض، وأشيع بان السبب حول انفصالهما هو غيرة أوزهان على ديميت بسبب قيامها بمشهد جنسي مع نجم آخر اشاد بها.