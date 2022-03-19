ديميت أوزدمير تشكف أكثر أدوارها المحببة لقلبها

صرّحت النجمة التركية "ديميت أوزدمير" حول أكثر الشخصيات المحببة لقلبها من الشخصيات التي كانت تؤديها في مسلسلاتها المشهورة وأفلامها.

وتداول المتابعين مقطع فيديو للنجمة التركية ديميت أوزدمير والتي اعترفت من خلاله بان أكثر شخصية كانت محببة بالنسبة لها هي شخصية "زينب" في المسلسل التركي الشهير: "قدرك المنزل الذي ولدت فيه" حيث كان أكثر الأدوار التي أعجبتها.

وقالت ديميت خلال المقابلة: "إن أكثر شخصية أثارت اعجابي من الشخصيات التي أديتها هي شخصية زينب في مسلسل "قدرك المنزل الذي ولدت فيه" حيث كانت شخصية زينب هي شخصية امرأة قوية وعاشت الكثير من الصدمات في حياتها وكافحت من أجل ذلك من أجل البقاء وأنا فخورة بهذا الدور".

نبذة عن حياة ديميت العاطفية

أما حول حياة ديميت العاطفية فقد أثارت ديميت جدلاً كبيراً حول خطوبتها من المغني مراد وهو حبيبها وذلك بعد انفصالهما لعدة أشهر، حيث نشرت ديميت صورة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيه وهي تحتفل مع خطيبها ويبدو انه تقدّم لخطبتها ولكن لم تعلن ذلك رسمياً".