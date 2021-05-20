ديمي لوفاتو تعلن رسمياً أنها غير ثنائية الجنس.. وتعلّق "اليوم يوم سعادتي لمشاركتي هذا الخبر معكم"

أعلنت النجمة "ديمي لوفاتو" رسمياً أنها غير ثنائية الجنس وذلك من خلال منشور شاركته مع معجبيها عبر حسابها على "تويتر".
وكتبت ديمي على "تويتر" اعتراف تقول فيه: "اليوم هو يوم سعدي فأنا أريد مشاركة المزيد من حياتي معكم جميعاً"، وتابعت: "أنا فخورة بإعلامكم بأنني غير ثنائية وسوف أغير ضمائري رسمياً من هي إلى هم".
وكشفت ديمي أنهم توصلوا إلى فهم هويتها الجنسية بعد قضاء بعض الوقت في عمل الشفاء والتأمل الذاتي خلال العام الماضي.
Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo— Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021
وأضافت النجمة البالغة من العمر 28 عاماً: "إن استخدام هم كضمير يمثّلهم هو أفضل ما أشعر به من مرونة في التعبير الجنسي، وهم مازالوا يتعلمون ولا يعتبرون أنفسهم خبراء أو متحدثين باسمي في هذا الموضوع".
وصرّحت ديمي في النهاية: "أفعل هذا الشيء لأولئك الذين لم يتمكنوا من مشاركة من هم وماهي حقيقتهم مع احبائهم ومن فضلكم استمروا في العيش بحقيقتكم وأنا أرسل الكثير من الحب لكم".
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