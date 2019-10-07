ديمي مور تكشف لأول مرة عن هوية مغتصبها (بالصور)

كشفت ديمي مور 56 عامًا، في كتابها الجديد لأول مرة عن هوية مغتصبها الذي أعطى والدتها مبلغ 500 دولار مقابل الاعتداء عليها.

ونشرت صحيفة "ميرور"، أن الممثلة ديمي مور 48 عامًا كشفت لأول مرة عن هوية مغتصبها حينما كانت تبلغ من العمر 15 عامًا، وهو باسيل دوماس الذي كان يدير ويملك نادي لا كيج أوكس فولس الشهير بولاية لوس انجلوس.

جدير بذكره أن ذلك الرجل توفي في عام 1997 عن عمر يناهز 68 عامًا، وذكرت مور أنه كان يبلغ من العمر 48 عامًا عندما قام باغتصابها مقابل إعطاء المال لوالدتها فرجينيا كينج.

التقى دوماس بوالدة مور في أواخر السبعينيات في مطعم ميرابيل وكان يتردد على منزلهم وعلى مدرستها إلى أن انتهى الأمر بالاعتداء عليها واغتصابها، وذكرت مور أن دوماس سألها عن شعورها أن تُغتصب مقابل 500 دولار.

وقال جورج جيرمانيدس، الذي كان يدير مطعم ميرابيل مع دوماس، لصحيفة "ذا صن" أنه كان شريكًا غامضًا لديه الكثير من المال ولكنه لا يستطيع نفي أو تأكيد مزاعم ديمي مور حول واقعة الاغتصاب.

وقالت ديمي في وقت سابق أن والدتها كانت مدمنة للكحول و بدأت في إخراجها إلى الحانات لجذب انتباه الرجال عندما كانت صغيرة للغاية.

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