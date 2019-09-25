بالفيديو: ديمي مور تفضح طليقها على الهواء.. "أراد علاقة ثلاثية"!

كشفت النجمة الأمريكية "ديمي مور" العديد من جوانب حياتها المُظلمة في مذكراتها "Inside Out"، حيث تطرَّقت حول طفولتها الصعبة والقاسية، وعلاقتها الزوجية بطليقها النجم العالمي "آشتون كوتشر"، بالإضافة إلى حياتها العائلية.

حلَّت "ديمي مور" ضيفةً في برنامج The Ellen Show مع مقدمة البرامج الكوميدية "إيلين دي جينيرس" لمناقشة كتابها وما يحمله من خفايا وحقائق قد يعتبرها البعض مجرد أكاذيب، أو ربما مشاعر وأحاسيس من وجهة نظر فردية.

خلال حديثها، كشفت "مور" أنها وافقت على إقامة علاقة ثلاثية مع زوجها آنذاك "أشتون كوتشر" بعدما أبدى رغبته بذلك، وحينما سألتها "إيلين" حول إذا ما حرَّضها على ذلك، أجابت بحرص: "لا يجدر بي استخدام مصطلح حرَّض، أعتقد أنه أعرب عن شيء كان يجول في خياله، وكان لديَّ الرغبة في إرضائه بأي طريقة كانت، ومرة أخرى أحاول الحفاظ على منظوري الشخصي من القصة."

وأشارت أن الكتاب يعكس وجهة نظرها فحسب، فهناك احتمالية أن يختلف معها شخصيات الكتاب أنفسهم في مجرى سرد الأحداث.

وأشارت أنها تحدَّثت إلى "كوتشر" قبل إصدار كتابها، وأوضحت أنها تشعر بالقلق إزاء الشخصيات المتواجدة في الكتاب، لكنها في ذات الوقت تشعر بالسعادة لكشف وجهة نظرها دون محاولة لانتقاد أو لوم أحدهم.

وفي مقابلة تلفزيونية مع برنامج Good Morning America، تحدَّثت " مور" (56 عامًا) بمنتهى الصراحة عن طفولتها الصعبة مُستذكرةً لحظة وصولها المنزل لتجد رجلًا تجمعه علاقة بوالدتها متواجدًا في شقتهم.

وأشارت أنه بعدما اغتصبها، زعم أنه دفع لوالدتها 500 دولار ليقيم علاقة معها، تقول في كتابها: "لقد كانت عملية اغتصاب وخيانة مدمرة، كشفها سؤال الرجل لي حينما قال "كيف تشعرين وأنت تعملين كعاهرة لدى والدتك مُقابل 500 دولار؟"."

وحينما سئلت إذا ما كانت تصدق كلام الرجل، أشارت إلى انكارها الأمر من أعماق قلبها، لكنها لا تغفر لوالدتها بالسماح له بدخول المنزل، ما أدى لتعريضها لهذا الفعل الدنيء.

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