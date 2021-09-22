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ذا ويكند يتفوق على مايكل جاكسون بأغنيته الشهيرة Blinding Lights!

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2021 - 03:54
ذا ويكند
ذا ويكند

يحاول المتابعون من جميع أنحاء العالم مقارنة المغني ذا ويكند بنجم البوب الراحل مايكل جاكسون دائماً، حيث لقّبوه بخليفة مايكل جاكسون.

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وبالرغم من انه يعشق النجم الراحل إلا ان ويكند صرّح ذات مرة بأنه لا يريد أن يكون خليفة أحد بل يريد أن يكون ذا ويكند فقط.

ذا ويكند

ويبدو واضحاً أن ويكند يحاول دائماً النجاح دون مقارنته بأي أحد حيث أصدر أغنية Blinding Lights والتي لاقت صدى واسع عبر العالم.

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وحصلت الاغنية على ما يقارب الـ 38 جائزة وبذلك تكون قد تخطّت أغنية مايكل جاكسون 'Thriller' كأكثر اغنية حصلت على جوائز لفنان ذكر في التاريخ.

وكان المتابعون قد تداولوا فيديو للنجم حيث كانت إحدى معجباته تغازله فعندما سمع صفير المعجبة نظر إليها وابتسم خجلاً وسط تصفيق الجمهور.

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