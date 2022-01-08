ذا ويكند يثير جدلاً بأغنيته الجديدة حول علاقة سريّة مع نجمة متزوجة

أطلق النجم العالمي "ذا ويكند" ألبومه الجديد Dawn FM يوم أمس الجمعة حيث أثار جدلاً كبيراً بصورة الغلاف التي ظهر فيها وهو كبير في السن.

ولم تكن صورة الغلاف الوحيدة التي أثارت جدلاً كبيراً منذ صدور ألبوم Dawn FM، حيث ان هناك أغنية واحدة من قائمة الاغاني اعتقد المتابعون أن كلماتها موّجهة إلى نجمة هوليوودية شهيرة.

أغنية I Heard You're Married تثير جدلاً كبيراً

أثارت الاغنية جدلاً واسعاً عند سماعها لأول مرة حيث أكّد المتابعون بأن كلمات الأغنية موجّهة إلى النجمة آريانا غراندي.

وكشف المتابعون مقطع من كلمات الأغنية وهو يقول: "لو كنت لا تحبيه فافعلي لنفسك معروف واهجريه فأنا لن أكون عشيقك السري فمجرّد فكرة أن اشاركك إياه تقتلني، أخبري زوجك بأنني سأقتله".

آريانا غراندي وذا ويكند

قدّمت النجمة "آريانا غراندي" و"ذا ويكند" أغنية "Save Your Tears من خلال تعاونهما حيث لاقت الأغنية نجاحاً كبيراً.

وكان الثنائي قد خطفا الأنظار من خلال ظهورهما في حفل توزيع جوائز iHeartRadio Music لعام 2021 على المسرح ولفتا الأنظار كثيراً.

اشاعات العلاقات الرومانسية حول ذا ويكند

كان النجم العالمي "ذا ويكند" على علاقة عاطفية مع النجمة "سيلينا غوميز" لفترة قليلة من الزمن ثم ما لبث أن انفصل عنها بعد عدة أشهر.

ودخل ذا ويكند في علاقة مع عارضة الأزياء "بيلا حديد" ذات الأصول الفلسطينية ثم انفصل الثنائي.

وأثار ذا ويكند شائعات حول وجود علاقة رومانسية بينه وبين النجمة "أنجلينا جولي" بعد رصدهما لعدة مرات معاً بعد انفصالها عن زوجها براد بيت ولكن لم تتأكد هذه الاشاعات حتى الوقت الحالي.