راقصة تعري تفضح علاقتها بـ الأمير هاري.. وملابسه الداخليه في مزاد علني

كشفت راقصة تعرّي سابقة تدعى كاري ريتشيرت كانت تعمل في إحدى النوادي الليلية في مدينة لاس فيغاس عن قضائها ليلة صاخبة مع الأمير هاري قبل عشرة سنوات من الآن.

تفاصيل فضيحة الأمير هاري

وفي تفاصيل ما حدث فإن دوق ساسكس قضى ليلة صاخبة في إحدى النوادي الليلة في فنادق لاس فيغاس الأمريكية رفقة راقصة التعري وذلك قبل عشرة سنوات من الوقت الحالي.

وزعمت الراقصة بأن الأمير الشاب قام بتسليمها ملابسه الداخلية بعد ان خلعها في غرفة الفندق وهو يلعب البلياردو، حيث أفادت التقارير بأن دوق ساسكس كان يقصد نادي التعري Hustle أثناء تواجده في فيغاس.

ملابس الأمير هاري الداخلية في المزاد العلني

عرضت راقصة التعرّي المدّعية بأنها قضت ليلة صاخبة مع دوق ساسكس، ملابس الداخلية الخاصة بالأخير في المزاد العلني، بالإضافة إلى الفستان وملابس السباحة التي كانت ترتديها برفقة الأمير هاري في تلك الليلة.

وستبدأ المزايدة على ملابس الداخلية للأمير بطريقة مباشرة عبر الانترنت يوم الخميس القادم الساعة 10:30 مساء كما أن السعر سيبدأ من 10000.

أما عن سبب قيامها بهذا الشيء فقالت راقصة التعري: "أنا أقوم بالمزايدة على هذا الأمر لتذكير الأمير بجانبه الممتع وهو الجانب الذي يسيطر عليه منذ زواجه من ميغان ماركل.

الأمير هاري وزواجه من ميغان ماركل

تزوّج دوق ساسكس من النجمة الهوليوودية الأمريكية "ميغان ماركل" قبل أربعة سنوات حيث انجب منها طفلين وهما آرتشي وليليبيت، ولكن كان قرار الأمير هاري بالانفصال عن العائلة المالكة هو الصادم.

انفصل دوق ساسكس عن العائلة المالكة واستقال من خدماته الملكية، كما أنه قام بالانتقال للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية حيث مسقط رأس ميغان ماركل.

يُشار أن هاري هو الابن الأصغر للأميرة الراحلة ديانا والأمير تشارلز وهو الشقيق الأصغر للأمير ويليام