الأمير هاري وميغان ماركل يثيران غضب نيتفليكس.. والأمير ويليام يرفض حضور عيد ميلاد "ليليبيت"

هيا حازم

التقت الطفلة الصغيرة "ليليبيت ماونتباتن وندسور" وشقيقها الأكبر "آرتشي ماونتباتن ونسدسور" العائلة المالكة خلال زيارة والديهما الامير هاري وميغان ماركل إلى المملكة المتحدة مؤخرًا بعد فترة من الانقطاع بسبب انسحابهما من العائلة المالكة وتخليهما عن مسؤولياتهما

وكان هذا اللقاء الأول للطفلة ليبيت مع العائلة المالكة منذ ولادتها في الولايات المتحدة الأمريكية قبل ما يقارب العام، الا ان الطفلان لم يقابلا أبناء عمهما الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون

الأمير ويليام يرفض حضور عيد ميلاد ليليبيت

رفض الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون دعوة حضور حفل عيد ميلاد ابنة شقيقه "ليليبيت" بمناسبة عيد ميلادها الأول والذي أقيم مؤخرًا في منزل فروغمور في وندسور، بالرغم من قيام الامير هاري وميغان ماركل بدعوتهما رسمياً إلى الحفل مع اطفالهما الثلاثة

وكشفت مصادر ملكية مطلعة أن سبب رفض الأمير ويليام وكيت ميدلتون حضور حفل العيد ميلاد هو توتّر العلاقات فيما بين هاري وويليام وكيت وميغان، بالإضافة إلى قلقهما من افشاء المزيد من الأسرار الملكية والمحادثات الشخصية التي قد تجري بينهما الى وسائل الاعلام.

وتجنّب الأمير ويليام أي لقاء شخصي يجمعه بشقيقه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، حيث أنهما تواجدا في زيارة رسمية في ويلز خلال احتفال ميغان وهاري بعيد ميلاد ليليبيت.

الامير هاري وميغان ماركل يثيران استياء نيتفليكس

فشل الأمير هاري وميغان ماركل من التقاط أي صور خاصة تجمعهما بالملكة اليزابيث ضمن اللقاء الأول بعد فترة من الغياب، وذلك بعد ان منعت الملكة اي تصوير داخل الغرفة التي التقت فيها أحفادها ليليبيت وآرتشي.

وأثار هذا الأمر استياء شبكة نيتفليكس العالمية وغضبهم وذلك بعد أن كانوا يأملون باستخدام تلك الصور النادرة كمادة مثيرة في الفيلم الوثائقي الذي سيصدر عن حياة الأمير هاري وميغان بعد انفصالهما عن العائلة المالكة.

وكانت تتأمل شبكة نيتفليكس التقاط عدة صور من هذا اللقاء المثير الذي جمع الملكة بأحفادها ليليبيت وهاري ولكن رفض الملكة للتصوير لم يجعل الأمر سهلاً.

وبالرغم من احضار الأمير هاري وميغان ماركل لمصوّرهما الخاص لالتقاط الصور مع الملكة الا أن الملكة رفضت هذا الشيء، وذلك في حرصها على عدم بيع هذه الصور او استخدامهما في الفيلم الوثائقي