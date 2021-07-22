رايان رينولدز توسَّل بليك ليفلي للنوم معه.. رحلة قطار انتهت بقصة حب خيالية!

في مقابلة على بودكاست SmartLess، الذي بُثَّ في وقت سابق من هذا الأسبوع، لم يتراجع الممثل الأمريكي الشهير رايان رينولدز في الحديث ومناقشة المرحلة المبكرة من علاقته بزوجته الممثلة الحسناء بليك ليفلي.

وكشف رايان رينولدز أنهما التقيا في موقع تصوير فيلم Green Lantern، ورغم أنهما كانا صديقين رائعين، إلا أنهما انتهيا إلى مواعدة أشخاص آخرين بعدالفيلم.



وأوضح رينولدز: "بعد حوالي عام ونصف، ذهبنا بالفعل في موعد مزدوج، لكننا كنا نواعد أشخاصًا منفصلين".

بقي الثنائي على تواصل، لكن علاقتهما لم تزدهر إلَّا حينما تشاركا رحلة قطار معًا، وقال: "الشيء التالي الذي اعرفه، كانت ذاهبة إلى بوسطن، وأنا كذلك؛ لذا ركبنا قطارًا وركبنا سويًا وبعد ذلك، كما تعلم، كنت أتوسل إليها أن تنام معي."

واصل الممثل وصف بداية علاقتهما على أنها شيء "من قصة خيالية" وقال إنهما كانا حريصين جدًا على بدء علاقتهما على الفور، وقال: "بعد أسبوع، كنت أقول لنفسي" يجب أن نشتري منزلًا معًا، وقد فعلنا ذلك".

ويبدو أن الباقي هو ماضي، حيث مضى على علاقتهما 10 سنوات ويتشاركان أيضًا ثلاث بنات.

