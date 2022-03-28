رد فعل مضحك لنيكول كيدمان على صفعة ويل سميث لكريس روك في الأوسكار

تصدر النجم الأمريكي ويل سميث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما صفع زميله وصديقه النجم الكوميدي كريس روك أثناء تواجده على خشبة مسرح حفل توزيع جوائز الأوسكار.

ويل سميث يصفع كريس روك في حفل الأوسكار

كان كريس روك واقفًا على خشبة المسرح لتقديم جائزة أفضل فيلم وثائقي، ولا بد من بعض النكهات والسخرية على الحاضرين من النجوم والفنانين، وكانت جادا سميث إحدى ضحاياه، حيث قارن شعرها الحليق بقصة شعر ديمي مور في فيلم "GI Jane" واقترح عليها الظهور في تتمة العمل؛ الأمر الذي أشعل غضب زوجها ويل سميث.

وبعد النكتة غير خفيفة الظل، صعد سميث المسرح ووجَّهة لكمة قوية إلى وجه كريس روك وعاد إلى مقعده وطلب منه عدم التفوه باسم زوجته.

رد فعل نيكول كيدمان بصفعة ويل سميث في الأوسكار

وقد وثَّقت غدسات الكاميرات رد فعل الحضور الذين تملكهم الصدمة والترقب، فقد شوهدت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان تقفز من مقعدها وعلامات الدهشة والخوف بادية على ملامحها، حيث فتحت فمها على أوسعه وفتحت عينها بصدمة.

ردة فعل نيكول كيدمان على كف ويل سميث لكريس روك #Oscars pic.twitter.com/vq6bOz0y2W — WHR (@whrumor) March 28, 2022

رد فعل أندرو غارفيلد على صفعة ويل سميث

وكان من بين الصور التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي صورة نجم "سبايدرمان" الذي جلس غير مباليًا يتصفح هاتفه المحمول.