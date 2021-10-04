نجوم هوليوود خضعوا لعمليات تجميل فذهب جمالهن.. والفاتنة نيكول كيدمان من ضمنهم!

لجأت نجمات هوليوود لعمليات التجميل والتحسين من مظهرهن الخارجي وذلك لمحاربة التقدم في العمر والشيخوخة، لأن جمالهن أساس نجاحهن في الفن.

ولكن مع خضوعهن لهذه العمليات الجراحية الكثيرة أدّى ذلك إلى تشويه ملامحهن الجميلة بسبب كثرة حقن الفيلر والبوتوكس وغيرها.

وإليك قائمة بالنجوم الذين أذهبوا جمالهن بكثرة عمليات التجميل:

1- أماندا بينز

2- هايدي مونتاج



3- جون ترافولتا

4- ميغان فوكس

5- ​نيكول كيدمان

6- ​باميلا أندرسون

7- ​مادونا

8- دوناتيلا فرزاتشي​

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