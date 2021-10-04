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نجوم هوليوود خضعوا لعمليات تجميل فذهب جمالهن.. والفاتنة نيكول كيدمان من ضمنهم!

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 07:48
نجمات هوليوود
نجمات هوليوود

لجأت نجمات هوليوود لعمليات التجميل والتحسين من مظهرهن الخارجي وذلك لمحاربة التقدم في العمر والشيخوخة، لأن جمالهن أساس نجاحهن في الفن.

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ولكن مع خضوعهن لهذه العمليات الجراحية الكثيرة أدّى ذلك إلى تشويه ملامحهن الجميلة بسبب كثرة حقن الفيلر والبوتوكس وغيرها.

وإليك قائمة بالنجوم الذين أذهبوا جمالهن بكثرة عمليات التجميل:

1- أماندا بينز

2- هايدي مونتاج


3-  جون ترافولتا

4- ميغان فوكس

5- ​نيكول كيدمان

6- ​باميلا أندرسون

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7-  ​مادونا

8- دوناتيلا فرزاتشي​ 

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