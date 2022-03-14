ريبيل ويلسون تسخر من ميغان ماركل والأمير هاري في حفل BAFTA

سخرت الممثلة الكوميدية الأسترالية ريبيل ويلسون من مقابلة دوقة ساسكس ميغان ماركل والأمير هاري مع الإعلامية الأمريكية مع أوبرا وينفري خلال حفل توزيع جوائز BAFTA 2022.

استضافت ريبيل ويلسون حفل توزيع جوائز BAFTA 2022 في قاعة ألبرت الملكية مساء الأحد، ولا بد أن يطغى حس فكاهتها الأجواء وأن تطال سخريتها بعض الشخصيات المشهورة.

سخرت نجمة Ghost Rider من مقابلة الأمير هاري وميغان ماركل مع الإعلامية أوبرا وينفري، قائلة إن المقابلة تحوي كل شيء ابتداءً من الدراما إلى الخيال لكنها مع الأسف لم تُرشح في فئة الأفلام البريطانية البارزة في حفل BAFTAs 2022.

وقالت الممثلة، أثناء تقديمها الترشيحات: "من الدراما إلى الخيال، كانت مقابلة أوبرا لهاري وميغان تحتوي على كل شيء، لكن لسوء الحظ ، لم ترشح في هذه الفئة، إلَّا أن بعض الأفلام الرائعة حازت على ترشيحات."

مقابلة ميغان ماركل وهاري مع أوبرا وينفري

اقرأ ايضاً ريبيل ويلسون تروي قصة اختطافها المرعبة في إفريقيا.. "أدخلونا إلى منزل مهجور"! تصدرت مقابلة ميغان ماركل والأمير هاري مع مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت نسبة مشاهدات قياسية في جميع أنحاء العالم، حيث كشف الثنائي الملكي لعديد من الأسرار الصادمة حول العائلة المالكة والمواقف التي وقعت في القصر الملكي.

وقد بثت الحلقة في شهر مارس الماضي.