ريهانا بلانجوري وردي مثير ترويجاً لمجموعتها Savage x Fenty الجديدة

نشرت النجمة "ريهانا" صوراً مثيرة لها عبر حسابها الخاص على انستغرام ترويجاً لمجموعة جديدة من علامتها التجارية Savage x Fenty حيث صممت نماذج جديدة من الملابس الداخلية.

وظهرت نجمة البوب البالغة من العمر 32 عاماً وهي تتباهى بجسدها المثير بينما كانت ترتدي لانجوري وردي من الدانتيل وجوارب طويلة.

وارتدت النجمة الباربادوسية لانجوري وردي من الدانتيل ونسّقت معه جورباً طويل وحذاء أبيض من الريش كما تزيّنت بالآلىء البيضاء بإكسسواراتها بالإضافة إلى أنها اعتمدت تسريحة من القرن السابع عشر لشعرها بطريقة ملفته.

وفي لقطة أخرى ارتدت ريهانا بكيني باللون الأبيض والمزيّن بالدانتيل حيث طابقت الجوارب والإكسسوارات بالإضافة إلى ظلال العيون الزرقاء.

واختارت ريهانا يوم 8 مارس لإعلان إصدار مجموعتها الجديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ليتوافق مع يوم المرأة العالمي.

وبالرغم من أن ريهانا تبدو كأنها تركّز طاقاتها على جمالها وإمبراطوريتها للأزياء إلا انها أكّدت بانها تعمل على إنتاج ألبومها الأخير وتتعاون مع الثنائي الموسيقي Pharrell Williams و Chad Hugo.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: