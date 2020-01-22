ريهانا تتجاوز انفصالها من حسن جميل بعلاقة جديدة.. من هو سعيد الحظ؟

انفصلت النجمة "ريهانا" عن الملياردير السعودي حسن جميل بعد علاقة دامت ثلاث سنوات.

ويبدو واضحاً أن ريهانا تجاوزت مرحلة انفصالها بسهولة كبيرة إذ شوهدت بنفس اليوم وهي تقترب من مغني الراب دريك في حفل موسيقي في مدينة نيويورك.

وشوهدت ريهانا وحبيبها السابق دريك في حفل موسيقي للمغني A$AP Rocky في نيويورك حيث كان الثنائي يحضران الحدث.

Drake and Rihanna were spotted in celebration of #YamsDay 💎! A power couple 🖤 pic.twitter.com/pP7n5lIYnr — WorldstarHipHop (@WorldstarMemez) January 18, 2020

وجاء مقطع الفيديو هذا بنفس اليوم الذي ظهرت فيه أخبار أن ريهانا وحبيبها حسن جميل انفصلا فبدت ريهانا كأنها تثير غيرة حبيبها.

وكان دريك وريهانا في علاقة رومانسية في خريف عام 2016 حيث جاء ذلك بعد أخبر ريهانا بحفل VMAs بأنه كان يحبها منذ أن كان يبلغ من العمر 22 عاماً.

وسيكون من المدهش للغاية أن يكون هذان الشخصان قد أحيا علاقتهما العاطفية لأنهما يملكان سويًا كيمياء رائعة.

ولا يزال من غير الواضح ما الذي تسبب في انفصال حسن وريهانا إلا أن بعض المصادر القريبة أكّدت أن ريهانا حاولت بأن تبقي علاقتها معه بسرية تامة لمدة ثلاث سنوات.

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