ريهانا تخاطر بإغلاق حسابها مرةً أخرى وتنشر صورةً مثيرة لها في حوض السباحة

تم تعطيل حساب النجمة "ريهانا" الخاص على إنستغرام عام 2014 وذلك بعد نشرها صور مثيرة.

والآن تخاطر النجمة الجريئة مرةً أخرى بنشر مجموعة من الصور المثيرة أثناء وجودها في حمام السباحة يوم أمس الأربعاء.

وظهرت ريهانا في الصور وهي ترتدي بكيني ناعم بينما كانت تسبح في المياه حيث أظهرت لقطات مثيرة من صدرها من الجانب وعلّقت على الصورة: "مشكلة في FENTY.com".

وبالرغم من أن الوقت كان ليلاً إلا انها ارتدت نظارات شمسية سوداء حيث كانت تروّج لها بينما كان شعرها الأسود المجعّد منسدلاً وخالية من المكياج.

وتأتي هذه الصورة بعد مشاركتها رسالة مع عائلتها وأصدقائها ومتابعينها تطلب منهم ان يسامحوها على الغياب بينما تعمل على إيجاد التوازن لها فقالت: "لجميع أصدقائي وأسرتي وزملائي الذين لم أعود إليهم في الأشهر القليلة الماضية أرجوكم سامحوني، لقد كان هذا عاماً ساحقاً وأريد أن أجد التوازن لذاتي".

ويشار إلى أن ريهانا كانت قد ذكرت سابقاً بأنها ستصدر ألبوماً خلال عام 2019 ومع نهاية العام وإلحاح المتابعين عليها لمعرفة موعد الإصدار يبدو أنهم ليسوا متأكدين من حدوث ذلك.

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