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ريهانا تستمتع برفقة حبيبها A$AP خلال تصوير فيديو موسيقي.. وتلفت الأنظار بثلاث إطلالات مثيرة!

منشور 11 تمّوز / يوليو 2021 - 07:35
ريهانا و A $ AP
ريهانا و A $ AP

ظهرت النجمة "ريهانا" وهي تستمتع بوقتها برفقة حبيبها النجم A $ AP Rocky وذلك أثناء تصوير فيديو موسيقي جديد في مدينة نيويورك.

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وأطلت النجمة البالغة من العمر 33 عاماً في ثلاث إطلالات مثيرة وملفتة للنظر بما في ذلك بكيني مثير من مجموعة Daisy Dukes.

ريهانا

وكانت في الظهور الأول ترتدي معطف شتوي ضخم من الجلد البني والفرو الأبيض، وكانت تضع شال أصفر على رأسها بينما كانت تضم حبيبها A $ AP Rocky بكل رومانسية.

ريهانا

أما في اللقطة الثانية فكانت ترتدي بكيني ملوّن مع وشاح على راسها مطابق إلا أنها ارتدت معطف قصير من الفرو باللون الرمادي، أما الإطلالة الأخيرة فقد كانت ترتدي حمّالة صدر ملوّنة ومنسوجة مع شورت جينز قصير وارتدت فوقه معطف بطبعة الحمار الوحشي مع قبعة مطابقة تماماً.

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ريهانا

ويشار إلى أن ريهانا تعمل سراً على أغنية جديدة منذ فترة ويبدو واضحاً أنها متزامنة مع إصدار ألبومها التاسع، حيث أن المتابعين ينتظرون منذ فترة بسبب التأجيلات بسبب انتشار الكورونا.

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كلمات دالة:ريهاناأخبار المشاهيرأعمال المشاهيرعلاقات المشاهيرهوليوود

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