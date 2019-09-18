ريهانا تروج لبرنامجها الجديد SAVAGEXFENTYSHOW بـ "لانجوري" مُثير إلى جانب كارا ديفيلين!

نشرت النجمة "ريهانا" مقطع فيديو على حسابها الخاص على إنستغرام وهو لقطات من برنامجها الجديد القادم Savage X Fenty على Amazon Prime Video.

وتضمن المقطع الذي نشر أمس االثلاثاء عرض مثير جداً يضم العديد من عارضات الأزياء منهم كارا ديفيلين وجيجي وبيلا حديد، بالإضافة إلى جوان سمولز وسط جنون كبير وراء الكواليس، وعلّقت ريهانا بجانبه: "أشعل تلفازك وجهّز نفسك مع أصدقائك، 3 أيام متبقية على SAVAGEXFENTYSHOW شاهده فقط على amazonprimevideo هذه الجمعة يوم 20 سبتمبر".

وعند فتح مقطع الفيديو يبدأ بإيقاع نابض وبطاقة بعنوان Fenty Films يليها ظهور ريهانا خلف الكواليس وهي ترتدي لانجوري أسود واعتمدت تسريحة الجدلة المرتفعة بينما كانت تقول للخبر "أنا مستعدة".

وخلال دقائق من الفيديو ظهرت كارا ديفيلين وهي ترتدي لانجوري أخضر نسّقته مع أقراط متدلية من نفس اللون واعتمدت تسريحة ذيل الحصان، كما شوهدت ريهانا وهي تسير في الممرات بينما تتبعها الكاميرات وأحد المنتجين يقول: "هيا هيا إلى مواقعكم"، حيث تم عرض الموديلات وهي تركض إلى مواقعها.

ويشار إلى أن ريهانا روّجت لخط ملابسها الجديد Savage X Fenty في أسبوع الموضة في نيويورك حيث أطلقت النجمة العلامة التجارية عام 2018.

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