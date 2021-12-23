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زوجة جاكي شان تجبره على ترك عمله في التمثيل.. وهذا رده!

منشور 23 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 04:37
جاكي شان
جاكي شان

لاحظ العديد من المتابعين والمعجبين اختفاء الأسطورة جاكي شان عن ساحة الأفلام الأمريكية في هوليوود بالرغم من شهرته الكبيرة والعالمية.

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زوجة جاكي شان تجبره على التقاعد من عمله

كشفت مجلة Globe في تقرير نشرت فيه بان زوجة النجم العالمي "جوان لين" تجبر زوجها على التقاعد من عمله وذلك بسبب غيابه عن المنزل لفترات طويلة.

ونشرت أيضاً بأن جوان منزعجة للغاية خاصة بعد ان رفض النجم العالمي الحصول على بعض الوقت للاستراحة من العمل والتركيز على زواجهم.

ونفت جوان هذه الاشاعات حيث أنها أكّدت بأنها لا تطلب من زوجها هذا الأمر فهي تتفهم تفاني زوجها في عمله.

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جوان لين Joan Lin تحاول إجبار زوجها جاكي شان Jackie Chan على التقاعد من عمله كممثل

أسباب غياب جاكي شان

 

كشف مصدر قريب بأن السبب وراء اختفاء جاكي شان عن هوليوود هو تركيزه على الأفلام الآسيوية فهو يبحث عن التنوّع في أدواره بالرغم من تلقي عروض كثيرة في هوليوود.

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