زوجة جاكي شان تجبره على ترك عمله في التمثيل.. وهذا رده!

لاحظ العديد من المتابعين والمعجبين اختفاء الأسطورة جاكي شان عن ساحة الأفلام الأمريكية في هوليوود بالرغم من شهرته الكبيرة والعالمية.

زوجة جاكي شان تجبره على التقاعد من عمله

كشفت مجلة Globe في تقرير نشرت فيه بان زوجة النجم العالمي "جوان لين" تجبر زوجها على التقاعد من عمله وذلك بسبب غيابه عن المنزل لفترات طويلة.

ونشرت أيضاً بأن جوان منزعجة للغاية خاصة بعد ان رفض النجم العالمي الحصول على بعض الوقت للاستراحة من العمل والتركيز على زواجهم.

ونفت جوان هذه الاشاعات حيث أنها أكّدت بأنها لا تطلب من زوجها هذا الأمر فهي تتفهم تفاني زوجها في عمله.

أسباب غياب جاكي شان

كشف مصدر قريب بأن السبب وراء اختفاء جاكي شان عن هوليوود هو تركيزه على الأفلام الآسيوية فهو يبحث عن التنوّع في أدواره بالرغم من تلقي عروض كثيرة في هوليوود.