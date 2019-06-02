هريثيك روشان يلتقي جاكي شان ويثير حماسة معجبيه بالصور

يعد النجم البوليوودي "هريثيك روشان" من بين العديد من المشاهير المقلّين في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه مؤخرًا أثار حماسة معجبيه لنشره بعض الصور له مع النجم "جاكي شان".

فوفق مجلة "بينك فيلا"، يتواجد الممثل الهندي حاليًا في الصين للترويج لإطلاق فيلمه "كابيل" والذي شاركته بطولته، الممثلة "يامي غوتام".

وكما هو متوقع، شارك "هريثيك" معجبيه بعض الصور من جولته في الصين، ولكنه فأجئهم بنشر صور تجمع بينه وبين نجم الحركة خفيف الظل "جاكي شان".

وفي الصور، بدا كلا من النجمين مستمتعان بوقتهما مع بعضهما البعض، وفيما يتعلق بـ "هريثيك"، بدا جذابًا في اطلالة مونوكروم عصرية بالأسود أبرزت عضلاته.

من المقرر إطلاق "كابيل" في الصين في 5 من شهر يونيو الجاري، وبالإضافة إلى صورته مع "جاكي"، أعرب "هريثيك" عن امتنانه لحب معجبيه في الصين، وشارك صور من زيارته، حيث التف حوله الكثير من المعجبين للحصول على توقيعه.

هذا ويبدو أن جدول أعمال "هريثيك" سيكون مزدحمًا هذه الفترة، فبالإضافة إلى إطلاق "كابيل" في الصين، من المقرر إطلاق فيلم "هريثيك" الجديد المنتظر "سوبر 30" Super 30 في 13 يوليو.

ليس هذا فقط، بل كشفت التقارير عن تعاون منتظر بين "هريثيك" و"تايغر شروف"، في فيلم سيكون رائعًا بالتأكيد، ولكن حتى الآن، لم يتم تحديد اسم للفيلم.

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