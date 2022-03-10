زوجة كريم بنزيما تتصدّر الترند بعد تألقه في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. من هي؟

تألق لاعب كرة القدم الفرنسي من أصول جزائرية كرم بنزيما خلال مباراة فريقة الملكة "ريال مدريد مع باريس سان جيرمان" خلال دوري أبطال أوروبا.

حبيبة كريم بنزيما تتصدّر الترند

تصدّر كريم بنزيما وسائل التواصل الاجتتماعي والاعلامي بعد تألقه يوم أمس في مباراته مع ريال مدريد خاصة وان له شعبية كبيرة لانه من أصول جزائرية وديانته الاسلام، وكشف في وقت سابق عن التزامه بالصلاة والصوم بشكل مستمر

ولكن المثير للجدل هو ان زوجته عارضة الأزياء الفرنسية "كورا غوتييه" هي من تصدّرت الترند خلال هذا الفترة، حيث أن كريم بنزيما يجمعه علاقة عاطفية بها كما انها والدة طفله "ابراهيم".

وتداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور زوجة كريم بنزيما وهي مع طفله ابراهيم حيث ظهرت في العديد من الصور بإطلالات جميلة وعفوية خلال تواجدها مع ابراهيم.

ولكن الغريب بان بنزيما لم يكن متواجد في أي صورة تجمعه مع زوجته وام طفله ابراهيم في صفحتها الخاصة، كما أن ابنته الأولى ميليا لم تتواجد أيضاً وذلك لأن ميليا من امرأة ثانية وليست من عارضة الأزياء الفرنسية.

نبذة عن حياة عارضة الأزياء الفرنسية كورا غولتييه

كورا غولتييه عارضة أزياء فرنسية من مواليد عام 1989 وهي تبلغ من العمر 32 عاماً، نشأت كورا في عائلة بسيطة ووقعت في حب لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما عام 2015 وقررت الزواج منه.

وبالرغم من رفض عائلة كريم الزواج من كورا إلا انه أصرّ على ذلك وتزوجا في حفل سري وانجب منها ابنهما ابراهيم.