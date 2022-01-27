فيلم وثائقي حول جورجينا رودريغز حبيبة كريستيانو رونالدو

تثير عارضة الازياء "جورجينا رودريغز" الجدل حولها دائماً سواء أكان ظهورها مع حبيبها ووالد أطفالها لاعب كرة القدم الشهير "كريستيانو رونالدو" ام لوحدها.

فيلم وثائقي حول جورجينا

أًصدر فيلماً وثائقياً كاملاً حول حياة عارضة الأزياء جورجينا وذلك تزامناً مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 28 عاماً اليوم الخميس الموافق 27 يناير.

ويدور الفيلم الوثائقي حول حياة جورجينا وكيف انتقلت من فتاة بسيطة وعادية لواحدة من اكثر الشخصيات شهرة على السجادة الحمراء وأمام الكاميرات

كما تتحدث جورجينا فيه عن حياتها الخاصة مع رونالدو في الفيلم وعن تجربة الأمومة الأولى لديها منه، حيث انه لديها 3 أطفال وهي الآن حامل بتوأم.

جورجينا لم تنسجم في حياة رونالدو

كشفت جورجينا في الفيلم عن صعوبة انسجامها في الحياة الفارهة لرونالدو وحياة الشهرة في بداية الأمر ولكنها اعتادت على ذلك، وهي الآن سعيدة بهذه الحياة التي تعيشها معه.

جورجينا ورونالدو يكشفان عن جنس التوأم

كشف رونالدو وجورجينا عن جنس توامهما وذلك من خلال فيديو انتشر عبر حسابهما الخاص على "انستغرام" ظهر فيه أطفالهم وهم يحملون بالونات سوداء.

وعند اطلاق البالونات ظهر لون وردي ولون أزرق بمعنى ان التوأم ولد وبنت.