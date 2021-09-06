زوج بريانكا شوبرا يحتفل بعيد ميلادها بصورة من الطفولة.. ونجمات بوليوود يعايدنها

تلقت نجمة بوليوود بريانكا تشوبرا، التي بلغت عامها التاسع والثلاثين يوم أمس الأحد الموافق 18 يوليو، كمية كبيرة من الحب والاحترام من زوجها المغني الأمريكي نيك جوناس.

أشاد نيك جوناس بزوجته الحسناء عبر نشر صورتين لطيفتين لها عبر حسابه على موقع "إنستغرام" أرفقها بجملة رومانسية يعبر فيها عن حبه ومشاعره تجاهها، وكتب: "عيد ميلاد سعيد حبي. أنت تستحقين كل السعادة في العالم اليوم وكل يوم. أحبك".

وتظهر بريانكا في الصورة الأولى مُرتدية ساري هندي وردي اللون أنيق، وزيَّنت شعرها المصفف إلى الوراء بورود وردية اللون، وتزيَّنت بمجوهرات ذهلية وغطَّت عينيها بنظارة شمسية.

وفي الصورة الثانية، التقطت خلال فترة طفولتها، حيث ارتدت ساري هندي مطابق للذي اختارته لصورتها الأولى.

وهنأ العديد من مشاهير بوليوود صديقتهم بعيد ميلادها، فانتقلت صديقتها النجمة الهندية كارينا كابور خان إلى خاصية "إنستغرام ستوري" لمشاركة صورة مذهلة لفتاة عيد الميلاد، وكتبت ، "عيد ميلاد سعيد بريانكا، أتمنى أن تستمري في كسر الحدود إلى الأبد ... الكثير من الحب".

كما نشرت أنوشكا شارما أيضًا صورة لبريانكا احتفالًا بيومها المميز، وكتبت: "نخب هذه الحياة المباركة المليئة بالكثير من الحب والسعادة".