سلسلة مطاعم شهيرة تغيّر اسمها من أجل خطأ بسيط من فرقة BTS

تسببت الفرقة الكورية "BTS" بتغيير اسم العلامة التجارية الخاصة بسلسلة مطاعم شيبوتل Chipotle المكسيكية الشهيرة.

علامة شيبوتل Chipotle تغيّر اسمها إلى شيكوتل chicotle

تداول المتابعون عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريق لفرقة BTS وهم يتناولون الطعام في لوس أنجلوس في سلسلة المطاعم الشهيرة شيبوتل Chipotle.

وظهر النجم الكوري الشهير جانكوك وهو يستعد لتناول الطعام في المطعم، حيث اخطأ في نطق اسم العلامة شيبوتل ونطقها شيكوتل، وبعد لحظات قصيرة من اصدار الفيديو أعلنت شركة سلسلة المطاعم بتغيير اسمها ليصبح شيكوتل من الآن فصاعداً وذلك بسبب هذا الخطأ الطريف واستغلالا لشهرة الفرقة

ونشرت سلسلة المطاعم تغريدة لطيفة للفرقة عبر "تويتر" وحصلت على آلاف الاعجابات بعد ساعات قليلة من نشرها. كما قررت شركة سلسلة المطاعم تقديم خصم خاص وحصري لجمهور الفرقة الشهيرة BTS.

ظهور صورة المغني V على برج خليفة احتفالاً بعيد ميلاده

يُشار إلى انه في وقت سابق كانت فرقة BTS قد خطكت من اجل مفاجأة لأحد نجومها وهو V وذلك بمناسبة عيد ميلاده السادس والعشرين، حيث ظهرت صورته على برج خليفة في مدينة دبي في الامارات.

وتم تغطية البرج بصورة المغني الكوري كما تم تشغيل ثلاث دقائق من الأغنية "Inner Child" في الخلفية، وذلك احتفالا بهذه المناسبة، وتحظى الفرقة بشهرة واسعة في الوطن العربي وفي الخليج بشكل خاص