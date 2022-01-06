  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. فرقة BTS تلغي رحلتها إلى أمريكا بسبب "اوميكرون".. ماذا عن حفل الغرامي؟

فرقة BTS تلغي رحلتها إلى أمريكا بسبب "اوميكرون".. ماذا عن حفل الغرامي؟

منشور 06 كانون الثّاني / يناير 2022 - 12:58
فرقة BTS
فرقة BTS

ألغت فرقة BTS الكورية خططها في السفر إلى الولايات المتحدة بعد الارتفاع السريع في حالات الإصابة بمتحور كورونا، أوميكرون، والتي أدت إلى تأجيل موعد حفل توزيع جوائز "غرامي" لعام 2022.

اقرأ ايضاًتزايد إصابات الكورونا في فرقة BTS.. وهذه آخر تطورات حالتهم الصحيةتزايد إصابات الكورونا في فرقة BTS.. وهذه آخر تطورات حالتهم الصحية

كان أعضاء الفرقة يستعدون للحصول على تكريمهم في الحدث المرموق الذي كان من المقرر عقده في 31 يناير.

ولقد أعلنت وكالة Big Hit Music في بيان رسمي نشر بتاريخ 6 يناير: "كنا نستعد لحضور حفل توزيع جوائز غرامي، لكننا توقفنا عن مناقشة الموضوع فور سماعنا عن تأجيل حفل توزيع الجوائز."

 

اقرأ ايضاًتزايد إصابات الكورونا في فرقة BTS.. وهذه آخر تطورات حالتهم الصحيةالكشف عن القصة الحقيقية وراء أغنية "Spring Day" لفرقة BTS

ولقد رشحت الفرقة عن فئة  "أفضل أداء بوب ثنائي أو مجموعة"، إلَّا أن حضور الفرقة ألغي ويعتبر ذلك أول نشاط رسمي يتم إلغاؤه.

وفي الوقت نفسه، أكّدت الوكالة على أن الحفل الذي ستعقده الفرقة سيتم في الموعد المقرر بمدينة سيول، وقالت: "إن الحفل الموسيقي في سيول المقرر عقدهُ في مارس سيتم عقدهِ دون أيَّ عوائق”.

كلمات دالة:فرقة BTSكوروناحفل غرامي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...