فرقة BTS تلغي رحلتها إلى أمريكا بسبب "اوميكرون".. ماذا عن حفل الغرامي؟

ألغت فرقة BTS الكورية خططها في السفر إلى الولايات المتحدة بعد الارتفاع السريع في حالات الإصابة بمتحور كورونا، أوميكرون، والتي أدت إلى تأجيل موعد حفل توزيع جوائز "غرامي" لعام 2022.

كان أعضاء الفرقة يستعدون للحصول على تكريمهم في الحدث المرموق الذي كان من المقرر عقده في 31 يناير.

ولقد أعلنت وكالة Big Hit Music في بيان رسمي نشر بتاريخ 6 يناير: "كنا نستعد لحضور حفل توزيع جوائز غرامي، لكننا توقفنا عن مناقشة الموضوع فور سماعنا عن تأجيل حفل توزيع الجوائز."

ولقد رشحت الفرقة عن فئة "أفضل أداء بوب ثنائي أو مجموعة"، إلَّا أن حضور الفرقة ألغي ويعتبر ذلك أول نشاط رسمي يتم إلغاؤه.

وفي الوقت نفسه، أكّدت الوكالة على أن الحفل الذي ستعقده الفرقة سيتم في الموعد المقرر بمدينة سيول، وقالت: "إن الحفل الموسيقي في سيول المقرر عقدهُ في مارس سيتم عقدهِ دون أيَّ عوائق”.