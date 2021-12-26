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سلمان خان يتعرض للدغة أفعى قبل يوم من عيد ميلاده

منشور 26 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 10:30
سلمان خان
سلمان خان

نُقل نجم بوليوود سلمان خان، الذي سيحتفل بعيد ميلاده السادس والخمسين في 27 ديسمبر، إلى المشفى بعد إصابته بلدغة ثعبان أثناء تواجده في مزرعة منزله.

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ووفقًا لوسائل الإعلام الهندية، نقل نجم فيلم Tiger 3 إلى مستشفى خاص بمنطقة كاموث بعد أن تعرض للدغة ثعبان في منزله الواقع في قرية بانفيل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ويُشار أن سلمان خان في حالة صحية جيدة في الوقت الحالي بعد تلقيه العلاج، وقد خرج من المشفى بعد قضائه من 6 إلى 7 ساعات.

ويتواجد خان في مزرعته في الوقت الراهن، ويُقال أنه يحتفل بعيد ميلاده برفقة الأصدقاء والمقربين والعائلة.

 

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وعلى الصعيد الفني، شوهد خان لآخر مرة في فيلم "Antim: The Final Truth"، كما سيلعب دور البطولة في فيلم "Tiger 3" ، الذي يضم كاترينا كيف وعمران هاشمي أيضًا، بالإضافة إلى مشاركته في فيلم "Kabhi Eid Kabhi Diwali" مع النجم بوجا هيجدي، وفيلم "Kick 2" مع جاكلين فرنانديز.

وفي غضون ذلك، أعلن خان رسميًا عن تصوير تتمة فيلمه الضخم Bajrangi Bhaijaan الذي أصدر 2015، حيث سيعيد تجسيد شخصيته المحبوبة والبريئة "باجرانيجي".

 

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