سلمان خان يشعل الأجواء في السعودية.. ويضع بصمته على حائط الشهرة

تصدّر النجم البوليوودي سلمان خان وسائل التواصل الاجتماعي في الدول العربية وخاصة السعودية وذلك عند وصوله للمملكة العربية السعودية.

وصول سلمان خان إلى المملكة العربية السعودية

وصل النجم البوليوودي إلى السعودية مع طاقم عمل فيلم DA-BANGG يوم الخميس الماضي اي قبل ساعات من حفله يوم الجمعة.

ونشر رئيس الهيئة للترفيه السعودي تركي ال شيخ مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر ظهر فيه مع سلمان خان وهو سعيد بلقائه، كما نشر صور عديدة للنجم وقال: "مع اخي النجم العالمي سلمان خان".

مع اخي النجم العالمي سلمان خان @BeingSalmanKhan وفي انتظار حفلته العالمية غداً في البوليفارد ❤️🇸🇦🇮🇳



With my brother the superstar Salman Khan @BeingSalmanKhan #موسم_الرياض pic.twitter.com/MhvDLnzLz6 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 9, 2021

سلمان خان يوثّق زيارته للمملكة العربية السعودية

وضع النجم البوليوودي بصمته على حائط الشهرة في بوليفارد الرياض، وشارك في مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل العرض الذي أقامه يوم الجمعة الماضية.

كما وعد الجمهور بان يقوم بتصوير بعض الاعمال الفنية في السعودية بالقريب العاجل.

حفل سلمان خان في السعودية

أشعل النجم البوليوودي أجواء مسرح الرياض خلال حفل استعراضي ضمن فعاليات موسم الرياض حيث ظهر سلمان برفقة عدة مشاهير آخرين في السعودية وهم الممثلة السيرلانكية جاكلين فريناردس، وبريهود ديوا، أفضل راقص في الهند، والممثل مانيش بول، وسيما أجريكل.

وضم الحفل العديد من الاستعراضات والتي كانت مصحوبة بالالعاب النارية والأضواء والأزياء المبهجة.