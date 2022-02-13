سنوب دوغ مُتّهم بالاغتصاب.. ويدافع عن نفسه "هذا ابتزاز"

رفعت سيدة في مدينة لوس أنجلوس دعوى قضائية ضد نجم الراب سنوب دوغ تتهمه من خلالها بالاعتداء الجنسي عليها وذلك خلال جلسات تمارين الأداء، وكشفت أن هذه الحادثة وقعت في عام 2013

تفاصيل الدعوى القضائية

يواجه النجم سنوب دوغ وصديقه الدعوى القضائية في مدينة كاليفورنيا حيث تم اتهم كل منهما بـ التحرّش والاغتصاب، وأوضحت المدّعية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها تفاصيل حادثة الاعتداء خلال تقدمها بالدعوى

وقالت المدّعية: "لقد أمضينا أمسية في استوديو سنوب دوغ في أيار من عام 2013 كجزء من العرض وعملها كراقصة، وعند الانتهاء من العمل عرض عليها صديق سنوب أن يوصلها إلى منزلها ولكنه قام باغفالها واصطحابها إلى منزله.

وهناك نامت المدّعية حيث زعمت أنها كانت منهكة من التعب بحسب تعبيرها مما دفعها للنوم، حيث في صباح اليوم التالي اتهمته بالاعتداء عليها قبل أن يصطحبها في اليوم التالي من أجل التمارين.

وفي التمارين استغلّ الفنان العالمي وضعها وأجبرها على ممارسة الجنس مما تركها في حالة من الصدمة الكبير مما حدث.

ردّ فعل سنوب دوغ على الاتهامات

وصف الناطق الرسمي باسم النجم العالمي بان هذه الاتهامات هي عبارة عن ابتزاز وليس لها أساس من الصحة، وان هذه الدعوى جاءت تزامناً مع حفل سنوب دوغ في مباراة البطولة النسوية للرابطة الوطنية، من أجل محاربته والتشويش على نجاحاته