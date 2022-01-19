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قائمة بالمشاهير الذين يمتلكون حسابات سريّة على السوشال ميديا

منشور 19 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:25
مشاهير
مشاهير

يمتلك أغلب المشاهير حول العالم حسابات رسمية وأساسية على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من جميع المجالات السياسية والفنية والرياضية.

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وأصبحت تلك الحسابات هي سيلة لتواصل الجمهور مع الشخصيات العامة، ولكن هناك بعض المشاهير يمتلكون حسابات مزيّفة سريّة يديرونها شخصياً.

وكشفت كورتني كارداشيان انها تمتلك حسابات مزيّفة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وقالت كورتني حول ذلك : "هناك المزيد يحدث خلف الكواليس ولا يتمكّن العديد منكم رؤيته".

وإليك قائمة بالمشاهير الذين يمتلكون حسابات سريّة منهم: 

1-بيونسيه

يعتقد معجبي النجمة "بيونسيه" بأنها تمتلك حساب "سناب شات" سريّ وذلك لانها نشرت صورة لنفسها تحمل توقيع التطبيق.

2- كريستين ستيوارت

اعترفت النجمة "كريستين ستيوارت" بانها تحتفظ بحساب خاص بها سريّ على "انستغرام" وذلك لعائلتها وأصدقائها المقرّبين فقط.

كريستين ستيوارت

3- كيندال وكايلي جينر

عندما اعترفت شقيقتهما الكبرى كورتني كارداشيان بأنها تمتلك حساب سريّ على "انسترغام" كشفت بأن شقيقتيها كيندال وكايلي لديهما ايضاً حسابات سريّة.

كايلي وكيندال جينر

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4- الأمير هاري 

ادّعى احد الكتّاب الملكيين بأن الأمير هاري لديه حساب سريّ على "انستغرام" تحت اسم SpikeyMau5 كما انه لديه حساب على "فيس بوك" باسم مستعار باسم  Spike Well.

الامير هاري

5- أديل

اعترفت النجمة "أديل" بان لديها حساب سريّ على "تويتر" تستخدمه لنشر رسائل أقل من الحساب الموثّق، حيث قالت: "عندما انشر شيء خطأ لا يُسمح لي بالوصول لحسابي الرسمي ولكنهم لا يعرفون بأنني امتلك حساب سريّ".

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