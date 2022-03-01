سونغول أدون تهاجم الرجال الاتراك بسبب اللاجئات الأوكرانيات.. وتؤكد دعمها لهن

أعرب النجوم والممثلين الاتراك عن دعمهم الكامل لأوكرانيا وللشعب الاوكراني بسبب الحرب التي يعانوا منها من قبل الغزو الروسي عليها.

سونغول أدون تدعم اللاجئات الاوكرانيات

هاجمت النجمة التركية "سونغول أدون" الرجال الأتراك الذي أطلقوا النكات والتعليقات الساخرة حول قدوم النساء الاوكرانيات الى بلادهم كلاجئات.



كما عبّرت النجمة التركية سونغول عن استيائها الكبير لهذه التعليقات الساخرة والهاشتاغ الذي أطلقه الرجال الأتراك وهو "لنقبل النساء الأوكرانيات من اجل الزواج بهن".

وشاركت سونغول رسالة دعم عبر حسابها الخاص على "تويتر" قالت فيها: "يجب أن تأخذوا تعليقاتكم الساخرة ونكاتكم حول النساء الاوكرانيات وتذهبوا بها إلى الجحيم، إن سرعتكم في اطلاق هذه التعليقات الساخرة هي مقرفة للغاية، يجب أن نضع أنفسنا مكانهم، فنحن نشعر بالخجل لأننا نسعى لاثارة الجدل على حساب أجساد النساء وهي الفئة الأكثر ضعف في الحروب".

النجوم الأتراك يدعمون الشعب الأوكراني

عبّر النجوم والممثلين الأتراك عن دعمهم الكامل للشعب الأوكراني في ظل الحرب العسكرية الكبيرة ضد روسيا، وكان منهم النجمة بيرجي أكالاي التي انتقدت أيضاً التعليقات الساخرة وطالبت بان يكون هناك احترام للنساء الاوكرانيات والمصائب التي يعانوا منها الان.

بالإضافة إلى أن هناك عدد قليل من النجوم الذين عبّروا بشكل علني عن دعمهم لاوكرانيا ووقف الحرب منهم المغني مراد بوز.

أما النجم التركي كرم بورسين، فقد اشارت اليه احد النساء الاوكرانيات في منشور لها عبر صفحتها على "تويتر" وشكرته لوجوده في حياتهن ورد عليها وهو يدعو لها بان تكون في امان.