سون يي جن وهيون بن ينشران صورة زواجهما الرسمية.. وتسريب فيديوهات من حفل زفافهما

تصدر هاشتاع "عرس بينجين" موقع Hلتغريدات القصيرة "تويتر" في المملكة العربية السعودية، بعد نشر النجمان الكوريان الجنوبيان سون يي جن (Son Ye Jin) والنجم الكوري هيون بن (Hyun Bin) صور زفافهما الرسمية بعد أسابيع من إعلان خبر زواجهما.

صور زواج سون يي جن وهيون بن الرسمية

أعلنت سون يي جن وهيون بن خبر زواجهما رسميًا عبر حسابيهما على موقع "إنستغرام" بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار في شهر فبراير الماضي، وتزامنًا مع حفل زفافهما الذي أقيم اليوم الموافق 31مارس، فقد نشر الزوجان صورة زواجهما الرسمية.

اختارت سون يي جن إطلالتين عرائسيتين أنيقتين لصورتها الرسمية، فلإطلالتها الأولى اعتمدت فستانًا ملوكيًا بشيالات عريضة جاء الجزء العلوي منه مُزيَّنًا بالورود الصغيرة البيضاء من القماش في حين تنورته النفاشة جاءت مصنوعة من قماش التل الخفيف الذي منحها بظهرًا بسيطًا وحيويًا.

وأكملت إطلالتها بتسريحة الكعكة البسيطة الفوضوية، ومكياجًا خفيفًا وناعمًا من درجات الوردي، بينما لم تتزيَّن بإكسسوارات على الإطلاق.

من جهة أخرى، اعتمد زوجها بدلة أنيقة مكونة من سترة باللون الآيفوري من توقيع العلامة التجارية "توم فورد" بقيمة 4.990 دولار أمريكي نسَّقها بقميص أبيض وبنطال كحلي من القماش، وتزيَّن بفيونكة أنيقة باللون الكحلي.





ولإطلالتها الثانية، بدت النجمة غاية في الأناقة والبساطة معتمدةً فستانًا كلاسيكيًا من قماش الدانتيل والتل الشفاف من توقيع العلامة التجارية العالمية "فيرا وانغ" من مجموعة عرائس ربيع 2020 ويبلغ سعره 9800 دولار، في حين أسدلت خصلات شعرها إلى الوراء وزيَّنته بالورود الصغيرة.

من جهة أخرى، خطف زوجها الأنظار بوسامته المعتادة متألقًا ببدلة توسكيدو أنيقة باللون الآيفوري من توقيع "توم فورد".



حفل زفاف سون يي جن وهون بن

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور التقطت في حفل زفاف الثنائي الكوري، في إحدى اللقطات تظهر سون ممسكةً بيد والدها على ما يبدو أثناء سيرها في ممشى الحفل ليقابلها هون بانحناءة، وفي لقطة يظهر الثنائي يتبادلان النذور أمام ديكورًا مُزيَّنًا بالورود.

صورررررر لحبايب قلببيييييييي من الزواج

يخي جمالهم سوا مو عادي 👰🏻‍♀️🤵🏻‍♂️💍🤍🤍#عرس_بينجين pic.twitter.com/11Je9W72vZ — Arab Son Yejin (@ArabSonYejin) March 31, 2022

التفاصيل اللى يحبها قلبي ربي يجعل حياتكم كلها سعادة وهنا 🤵🏻‍♂️👰🏻‍♀️🌸💗#عرس_بينجين pic.twitter.com/0jTGSNage4 — Arab Son Yejin (@ArabSonYejin) March 31, 2022

سون يي جين تعلن زواجها

كشفت سون يي جين الأخبار السعيدة عبر منشور شاركته مع متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث نشرت مجسم صفير لفستان زفاف مُرفقًا بمنشور طويل كتبت فيه: "قبل كتابة هذا المقال، كنت قلقة جدًا بشأن كيفية التعبير عن مشاعري، أردت أن أحكي قصة جميلة لأنها قصة ثمينة ومهمة، فلقد وجدت شخصًا أقضي بقية حياتي معه، نعم، الشخص الذي تعتقد أنه هو شريك الحياة.. إنه الشخص الذي أشعر إلى جانبه بالدفء والطمأنينة".





وتابعت: "الصبي يلتقي الفتاة، يتعرفان على بعضهما البعض بين الحشود، ويعدان ببناء مستقبلهما معًا، لا أستطيع أن أتخيل! الجميع ، من فضلكم باركوا المستقبل الذي سنخلقه معًا".وأضافت: "وللمعجبين الذين يدعمونني دائمًا،ليس لدي ما أقدمه مقابل الحب غير المشروط الذي تمنحوني إياه، لذلك أنا متمسكة بامتناني اللامتناهي."

واختتمت منشورها: "أريد أن أصبح ممثلةً وشخصًا أكثر نضجًا وروعة، لكن الأمر ليس بالسهولة الذي كنت أعتقده.. يومًا ما ، سأكون قادرًة على الاقتراب من صورة يوتوبيا التي أرسمها؟؟ لذلك سأصبح شخصًا لا يخجل من نفسه ومنكم. أرجوا أن تعلمواأنني ممتنة للغاية وأتمنى لكم كل السعادة!".

هيون بن يعلن زواجه



من جهته، نشر الفنان الوسيم منشور عبر حسابه على "إنستغرام" ممسكًا بيد زوجته، وكتب: "مرحبًا، أنا هيون بين، كيف حال الجميع؟ أكتب هذا لأنني أريد أن أبلغ المعجبين الذين اهتموا بي ومنحوني اهتمامًا وحبًا كبيرين عن أهم قرار في حياتي".

وتابع: "قد يكون البعض منكم يخمن؟ نعم. لقد اتخذت قرارًا مهمًا بالزواج، وأنا على وشك أن أخطو في الفصل الثاني من حياتي، لقد قطعت وعدًا لها بجعلها تبتسم دائمًا. دعونا نسير خلال الأيام المقبلة معًا".

وأضاف: "مع اللمحة الدافئة والمحبَّة التي أرسلتموها لنا حتى الآن، أعتقد أنكم ستكونوا سعيدين في دعم خطوتنا الأولى، ولحين اليوم الذي نلتقي فيه ونحيي بعضنا البعض، اهتموا بصحتكم وأتمنى السعادة لكم".