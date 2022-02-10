سون يي جن وهيون بن يعلنان زواجهما بطريقة مؤثرة.. من شاشة التلفاز إلى واقع

أعلنت الممثلة الكورية الجنوبية سون يي جن (Son Ye Jin) والنجم الكوري هيون بن (Hyun Bin) نبأ زواجهما بشكل مفاجئ عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

يبدو أن ما شهدناه في فيلم Crash Landing on You من حب وعاطفة متأججة بين الثنائي الذين شاركا بدور البطولة، قد تحوَّل إلى واقع في الحقيقة.



سون يي جين تعلن زواجها



كشفت سون يي جين الأخبار السعيدة عبر منشور شاركته مع متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث نشرت مجسم صفير لفستان زفاف مُرفقًا بمنشور طويل كتبت فيه: "قبل كتابة هذا المقال، كنت قلقة جدًا بشأن كيفية التعبير عن مشاعري، أردت أن أحكي قصة جميلة لأنها قصة ثمينة ومهمة، فلقد وجدت شخصًا أقضي بقية حياتي معه، نعم، الشخص الذي تعتقد أنه هو شريك الحياة.. إنه الشخص الذي أشعر إلى جانبه بالدفء والطمأنينة".





وتابعت: "الصبي يلتقي الفتاة، يتعرفان على بعضهما البعض بين الحشود، ويعدان ببناء مستقبلهما معًا، لا أستطيع أن أتخيل! الجميع ، من فضلكم باركوا المستقبل الذي سنخلقه معًا".

وأضافت: "وللمعجبين الذين يدعمونني دائمًا،ليس لدي ما أقدمه مقابل الحب غير المشروط الذي تمنحوني إياه، لذلك أنا متمسكة بامتناني اللامتناهي."

واختتمت منشورها: "أريد أن أصبح ممثلةً وشخصًا أكثر نضجًا وروعة، لكن الأمر ليس بالسهولة الذي كنت أعتقده.. يومًا ما ، سأكون قادرًة على الاقتراب من صورة يوتوبيا التي أرسمها؟؟ لذلك سأصبح شخصًا لا يخجل من نفسه ومنكم. أرجوا أن تعلمواأنني ممتنة للغاية وأتمنى لكم كل السعادة!".

هيون بن يعلن زواجه



من جهته، نشر الفنان الوسيم منشور عبر حسابه على "إنستغرام" ممسكًا بيد زوجته، وكتب: "مرحبًا، أنا هيون بين، كيف حال الجميع؟ أكتب هذا لأنني أريد أن أبلغ المعجبين الذين اهتموا بي ومنحوني اهتمامًا وحبًا كبيرين عن أهم قرار في حياتي".

وتابع: "قد يكون البعض منكم يخمن؟ نعم. لقد اتخذت قرارًا مهمًا بالزواج، وأنا على وشك أن أخطو في الفصل الثاني من حياتي، لقد قطعت وعدًا لها بجعلها تبتسم دائمًا. دعونا نسير خلال الأيام المقبلة معًا".

وأضاف: "مع اللمحة الدافئة والمحبَّة التي أرسلتموها لنا حتى الآن، أعتقد أنكم ستكونوا سعيدين في دعم خطوتنا الأولى، ولحين اليوم الذي نلتقي فيه ونحيي بعضنا البعض، اهتموا بصحتكم وأتمنى السعادة لكم".



