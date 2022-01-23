  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. سيريناي ساريكايا تتعرّض للهجوم من قبل شخص مجهول.. وحبيبها يهرع لحمايتها

سيريناي ساريكايا تتعرّض للهجوم من قبل شخص مجهول.. وحبيبها يهرع لحمايتها

منشور 23 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:27
سيريناي ساريكايا
سيريناي ساريكايا

تعرّضت النجمة التركية "سيريناي ساريكايا" لهجوم من قبل معجب مهووس وذلك يوم أمس السبت أثناء عودتها إلى منزلها بعد ان انهت تصويرها.

اقرأ ايضاًهاندا ارتشيل في حالة مزاجية سيئة.. فما السبب؟هاندا ارتشيل في حالة مزاجية سيئة.. فما السبب؟

تفاصيل الاعتداء على سيريناي ساريكايا

تعرّضت سيريناي ساريكايا يوم أمس إلى اعتداء من قبل شخص مجهول بينما كانت تركب سيارتها في طريق عودتها للمنزل، وبدأ الرجل بضرب سيارتها وشتمها بطريقة عنيفة ومرعبة لم تتوقعها

وحرصت  سيريناي على البقاء في السيارة فيما سارع السائق الخاص بها على الاسراع في دخول المجمع السكني الذي تعيش فيه الفنانة التركية .

حبيب سيريناي أوموت يحميها من الرجل المجهول

وبعد هذه الحادثة تقدّمت الفنانة التركية على الفوةر بشكوى قضائية إلى الشرطة ضد الشخص المجهول وذلك بتهمة الاعتداء على سياراتها والتسبب بارعابها حيث تبيّين بأن هذا الشخص مهووس بها لحد كبير وانه يلاحقها منذ فترة طويلة

في المقابل وبعد أن علم رجل الأعمال التركي اوموت افيرغين حبيب الفنانة التركية بالحادثة سارع على الفور بالذهاب إليها، وخصص لها 4 حراس من أجل الوقوف على باب منزلها لحمايتها من هذا المهووس

اقرأ ايضاًهاندا ارتشيل في حالة مزاجية سيئة.. فما السبب؟كرم بورسين يترك تعليق مثير للجدل على صورة هاندا ارتشيل.. "أنا أعشقك ودائماً تتجاهليني""

واكد تصرف اوموت هذا علاقة الحب بينهما بعد أن حاولت الفنانة التركية نفيها في وقت سابق، ومن المعروف أن اموت كان في علاقة حب مع الفنانة التركية توبا بويوكستون التي تكبره بسنوات الا انهما انفصلا بعد فترة بسبب رغبة الأخيرة منح ابنتيها التوأم وقتها وعدم الانشغال عنهما

 

 

كلمات دالة:سيريناي ساريكايااخبار المشاهيراعمال المشاهيرعلاقات المشاهيرفضائح المشاهير

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...