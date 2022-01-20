كرم بورسين يترك تعليق مثير للجدل على صورة هاندا ارتشيل.. "أنا أعشقك ودائماً تتجاهليني""

احتفلت شقيقة النجمة التركية هاندا ارتشيل والمدعوة باسم "غوميز ارتشيل" بعيد ميلادها الـ 30 وذلك مع شقيقتها وزوجها كانر يلدريم.

احتفالات هاندا بعيد ميلاد شقيقتها

شارك زوج شقيقتها كانر يلدريم صور للاحتفال بعيد الميلاد في سبانجا مع مليون متابع له عبر حسابه الخاص على "انستغرام"، وظهرت هاندا وشقيقتها في إحدى الصور برفقة زوج شقيقتها.

لكن لم يكن كرم بورسين متواجد، حيث لاحظ المتابعون أن كانر يلدريم وضع اشارة لكرم بورسين على قلب هاندا ارتشيل في الصور.

كرم بورسين يترك تعليق مثير للجدل

بعد الاشارة له في الصورة من قبل زوج شقيقة هاندا ارتشيل ترك النجم التركي "كرم بورسين" تعليق مثير للجدل حيث قال فيه: "أنا اعشقك ودائما تستثنينني وتتجاهليني".وحصد التعليق على أكثر من 260 ألف اعجاب.

وأثار التعليق جدلًا كبيرًا بين المشاهدين الذين اعتبروا ان كرم يعطي هذه العلاقة أكبر مما تمنحه هاندا وهو ما قد يؤكد اخبار سابقة على أن هاندا لا تاخذ هذه العلاقة بجدية

نبذة عن علاقة كرم بورسين وهاندا ارتشيل

احتل الثنائي التركي "كرم بورسين وهاندا ارتشيل" وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد الاعلان عن علاقتهما الرومانسية بعد ان جمعهما المسلسل التركي "انت اطرق بابي"، وأعلن الزوجان التركيان علاقتهما من خلال تواجدهما في عطلة في جزر المالديف.