سيلفي يجمع ريا أبي راشد وجيم كاري.. ونجم مصري يعلق على صورتهما!

تواجدت الإعلامية اللبنانية "ريا أبي راشد" في العرض الأول لفيلم "Birds of Prey" في مدينة لندن البريطانية؛ لنقل آخر أخبار المشاهير والنجوم العالميين، بالإضافة لتغطية أهم الأحداث والفعاليات العالمية.

ولاحقًا، نشرت صورة سيلفي تجمعها بالنجم الكوميدي العالمي "جيم كاري" التقطتها في مدينة لندن عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلَّقت: "أحبه. أنه شخصية لطيفة"، وأشارت على متابعيها مشاهدة حلقة يوم الأحد من برنامج Scoop With Raya.

ومن بين المعلقين على صورتها الفنان المصري "أحمد حلمي"، الذي كتب: "جيم كاري.. لااااااا... بحبه جدًا."

وهذه ليست المرة التي تنشر فيها "ريا" صورًا مع أهم المشاهير العالميين نظرًا لمجالها المهني الذي يتطلب منها إجراء مقابلات حصرية لبرنامجها الذي يعرض على قناة MBC 4، فضلًا عن علاقة الصداقة التي تجمعها بهؤلاء النجوم.

ومن بين الصور التي شاركتها مع النجمين "جيمي فوكس" و"مايكل بي جوردن"، ولقطة تجمعها بالممثلة المكسيكة "سلمى حايك".

وفي وقت سابق، احتفلت "ريا" بعيد ميلاد الممثل العالمي "ويل سميث" خلال تواجدهما معًا على السجادة الحمراء في عرض فيلم Gemini Man في سافوي بودا كاستل في بودابس، ولم تمنع نفسها من الغناء له أغنية عيد الميلاد باللغة الإنجليزية، رغم شعورها بالخجل من صوتها.

وعبَّرت "أبي راشد" عن فرحتها للقائه وشكرته على مشاركتها هذه اللحظة مع عدد من المحبين، واعتذرت من جديد عن صوتها.

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