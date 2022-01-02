شاروخان يعود للعمل مرة أخرى بعد قضية اعتقال ابنه الأكبر

توقّف النجم البوليوودي "شاروخان" عن العمل لفترة زمنية قصيرة وذلك بعد اعتقال ابنه الأكبر أريان خان من حفل على متن السفينة بتهمة حيازة المخدارت.

شاروخان يستأنف عمله بعد قضية ابنه

تداول المتابعون عدة صور جديدة للنجم الهندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتصوير واحد من أحدث أفلامه وهو Pathan.

ونشر ديجانتا هازاريكا صورة له تجمعه بنجم بوليوود عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام" وعلّق عليها: "الفشل هو أفضل معلم وليس النجاح لأن الفشل يجعلك أكثر اهتمام وتواضع".

وتابع ديجانتا: "السيد شاروخان هو أكثر الأشخاص نجاحاً الذين قابلتهم في حياتي وهو من أكثر الناس الذين عرفتهم متواضعاً".

رد فعل المتابعين على عودة شاروخان

انتقل المتابعون للتعليق على صورة نجم بوليوود الشهير حيث حصلت على الكثير من التعليقات والتي انقسمت إلى من أشاد بعودة النجم المميز وعبّروا عن سعادتهم، ومنهم من علّق أن الفنان الكبير عابس في الصورة وغير مبتسم.