  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. شاروخان يعود للعمل مرة أخرى بعد قضية اعتقال ابنه الأكبر

شاروخان يعود للعمل مرة أخرى بعد قضية اعتقال ابنه الأكبر

منشور 02 كانون الثّاني / يناير 2022 - 08:10
شاروخان
شاروخان

توقّف النجم البوليوودي "شاروخان" عن العمل لفترة زمنية قصيرة وذلك بعد اعتقال ابنه الأكبر أريان خان من حفل على متن السفينة بتهمة حيازة المخدارت.

اقرأ ايضاًشاهد الظهور الأول لشاروخان بعد قضية مخدرات ابنهشاهد الظهور الأول لشاروخان بعد قضية مخدرات ابنه

شاروخان يستأنف عمله بعد قضية ابنه

تداول المتابعون عدة صور جديدة للنجم الهندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتصوير واحد من أحدث أفلامه وهو  Pathan.

ونشر ديجانتا هازاريكا صورة له تجمعه بنجم بوليوود عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام" وعلّق عليها: "الفشل هو أفضل معلم وليس النجاح لأن الفشل يجعلك أكثر اهتمام وتواضع".

وتابع ديجانتا: "السيد شاروخان هو أكثر الأشخاص نجاحاً الذين قابلتهم في حياتي وهو من أكثر الناس الذين عرفتهم متواضعاً".

اقرأ ايضاًشاهد الظهور الأول لشاروخان بعد قضية مخدرات ابنهابنة شاروخان تودّع نيويورك.. وأول ظهور بوليوودي لها بجانب خوشي كابور!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maha (@mahasrk1)

رد فعل المتابعين على عودة شاروخان

انتقل المتابعون للتعليق على صورة نجم بوليوود الشهير حيث حصلت على الكثير من التعليقات والتي انقسمت إلى من أشاد بعودة النجم المميز وعبّروا عن سعادتهم، ومنهم من علّق أن الفنان الكبير عابس في الصورة وغير مبتسم.

فيلمه الجديد Pathan

كلمات دالة:شاروخاناخبار المشاهيرأعمال المشاهيراطلالات المشاهيرمشاهير بوليوود

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...