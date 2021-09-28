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شاروخان يهرب من عدسات الكاميرات.. فما السبب؟!

منشور 28 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:23
شاروخان
شاروخان

رصدت عدسات الباباراتزي النجم الهندي شاروخان متخفيًا في أحدث ظهور له في العاصمة الهندية مومباي يوم السبت الماضي.

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شوهد شاروخان يتوجه إلى سيارته متخفيًا عبر ارتداء سترة سوداء فضفاضة بقبعة غطَّت رأسه وأخفى وجهه مُرتديًا كمامة غطَّت معظم ملامحه، في حين أخفض رأسه تجنبًا لعدسات الكاميرات مُتعمدًا إخفاء هويته.

شاروخان

وتكهن البعض أن محاولة شاروخان لإخفاء هويته بهدف إخفاء التغيُّرات الجديدة على مظهرًا استعداد لعمل سينمائي جديد، فهو منشغل حاليًا بالاستعداد للعمل في أكثر من فيلم سينمائي جديد، من بينهم فيلمه Pathan للمخرج سيدهارث أناند Siddharth Anand وبطولة ديبيكا بادوكون وجون أبراهام.

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كلمات دالة:شاروخاننجومفن

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